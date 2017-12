Osvobození velikoj češskoj národu od mezinárodního vlivu a významu

Kácení model, díl VIII.:

3. 12. 2017 / Karel Dolejší

Protože optimismus vesměs bývá opiem lidstva, předkládám rámcovou varovnou prognózu politického vývoje v ČR zhruba do poloviny funkčního období této sněmovny. Očekávám přitom, že se v jednotlivostech, spíše než v celkové tendenci, mohu výrazně zmýlit; pokud se tak stane, a v čím větší míře se tak stane, tím spíš mi bude neskonalou radostí pozorovat, že věci probíhají přece jen lépe, než jsem předpokládal.

Andreji Babišovi se s podporou SPD a KSČ(M) dříve či později podaří ustavit jednobarevnou vládu, i kdyby mu nevyšla sázka na rozložení ODS. Jedním z prvních úkolů ministra vnitra se stane personální čistka v policii a soudech, aby se zajistila poslušnost vůči Agrofertu a Babišova osobní beztrestnost. Skutečně nepředpovídám žádné "lidové soudy", jak někteří kdo ví odkud z mých textů vyčetli. Co naopak čekám s jistotou je hledání poslušných podržtažků do klíčových funkcí policejního a justičního aparátu. Obdobný proces zasáhne veřejnoprávní média. A logika věci dokonce velí provést čistku v médiích ještě před čistkou v policii a justici.

Součástí politických handlů ve sněmovně již je zákon o všeobecném referendu. Ten podpoří ANO v rámci dohod s SPD, ale kývnou na něj také KSČ(M), Piráti a podstatná část ČSSD. V řádu měsíců po schválení zákona bude iniciováno referendum o vystoupení z EU a NATO.

Během nastalé veřejné rozpravy se ANO po určitém váhání opatrně vysloví pro setrvání v NATO, ale jeho postoj k EU vyšetřující Babiše za zneužití dotací je daleko méně jistý a předvídatelný. Pro vystoupení z obou organizací budou agitovat SPD i komunisté, ale poslední mocenské posuny v ČSSD zřejmě také zajistí převládnutí protievropské a izolacionistické politiky v této straně. ODS čeká těžký rozkol mezi předsedou Fialou a křídlem, které se formuje kolem Václava Klause ml. To by velmi rádo přebralo Okamurovi jeho voliče a je spíše nacionalistické než prozápadní. Podobná situace nastane u lidovců v důsledku nástupu Čunkova křídla a vždy velmi kolísavého Bělobrádkova postoje k zásadním otázkám. Jasné stanovisko ohledně setrvání v EU a NATO očekávejte jen od TOP 09 a STAN. Od politických formací, které v říjnu dohromady podpořilo asi 11 % voličů. A kdyby zítra proběhly volby, už ani tolik by zmíněné strany nedostaly.

Protože média budou patrně "vyčištěna" ještě před policií a soudy, veřejná debata o předmětech hlasování se bude pod jejich patronátem ubírat předvídatelným směrem - převládnou populistické "argumenty", nikoliv expertíza, dlouhodobá úvaha a strategické zájmy.

Zhruba na jaře 2019 čekejme referendum, na jehož základě pak Česká republika vystoupí z Evropské unie a (s o něco menší pravděpodobností) také z NATO.

Již nyní můžete pozorovat, jak se šedesátimilionová jaderná mocnost Británie s křeslem stálého člena RB OSN ohlášeným vystoupením z EU na mezinárodní scéně fatálně izolovala, takže na jedné straně jí dává nepokrytě kartáč Brusel, před nímž neslavně kapitulovala, zatímco na druhé straně Atlantiku si s ní Trump v rámci "zvláštních vztahů" mezi oběma zeměmi rovnou pucuje boty. Umírněnou realistickou analogií dostanete obraz desetimilionové ČR s podfinancovanou třicetitisícovou armádou a legračním ekonomickým výkonem, která nejen že navzdory usilovným provokacím nemrtvého prezidenta vůbec nezajímá islamistické teroristy, ale už ani téměř nikoho jiného na světě, kromě potenciálních agresorů.

Vyvázáním z mezinárodního kontextu nicméně bude možno kromě odstranění "zastaralých" liberálních politických a právních standardů výrazně deregulovat i celou řadu dalších oblastí, jako například ochranu práv zaměstnanců. Nikoho v Bruselu, Berlíně nebo Washingtonu už ani nenapadne zásadním způsobem komentovat způsob, jakým čeští vládci staví do latě své politické protivníky, nebo způsob, jakým čeští kapitalisté vykořisťují zaměstnance. Vznikne-li potřeba, vytřou s Čechy mezinárodní podlahu, ale jinak se o jejich domeček starat nebudou.

Tak se česká montovna definitivně osvobodí od otročení Bruselu i od porobení NATem a rozkvete v plné kráse, jakou dosud svět neviděl.