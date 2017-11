Jak Británie "vyjednává" s EU o brexitu: naprostou kapitulací

Britain: We owe nothing!

EU: £60bn.

Britain: Not a penny!

EU: £60bn.

Britain: Go whistle!

EU: £60bn.

Britain: £20bn.

EU: £60bn.

Britain: £40bn.

EU: £60bn.

Britain: £50bn.

EU: £60bn.

Britain: £57bn.

EU: Done. Cheers. Now what about Ireland? #NegotiatingIsGREAT