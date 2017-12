Úterní reakce britských politiků a komentátorů na kůlničku na dříví, jíž se v pondělí stal brexit

5. 12. 2017

This could be the moment for opposition and soft Brexit/remain Tories to force a different, less damaging approach - keep the UK in the single market and customs union. But it needs Labour to get its act together. How about it @jeremycorbyn? — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 5, 2017

Skotská premiérka Nicola Sturgeon:Toto by mohla být chvíle pro opozici a konzervativce, kteří podporují měkký brexit a setrvání Británie v EU, aby si vynutili odlišný, méně škodlivý přístup - aby Británie zůstala v jednotném trhu a v celní unii. Ale potřebovalo by to, aby se zorganizovala Labouristická strana. Tak co děláte, @jeremycorbyn?





What an absolutely ludicrous, incompetent, absurd, make it up as you go along, couldn’t run a piss up in a brewery bunch of jokers there are running the government at the most critical time in a generation for the country. — Ed Miliband (@Ed_Miliband) December 5, 2017

Calling all those complaining that their party is not on @BBCr4today today : the DUP, Tory & Labour press offices asked their spokespeople not to appear — Nick Robinson (@bbcnickrobinson) December 5, 2017

Bývalý šéf britských labouristů Ed Milliband:Jaká absolutně směšná, nekompetentní, absurdní hromada idiotů, kteří si to nepřipraveně vymýšlejí po cestě a kteří by nedokázali zorganizovat ani pitku v pivovaře stojí ve vládě v nejkritičtější dobu pro tuto zemi za celou jednu generaci:Nick Robinson, moderátor ranního publicistického pořadu rozhlasu BBC:Na vysvětlení všem, kdo si stěžují, že jejich strana dnes ráno (v úterý) nevystoupila v BBC: tiskové kanceláře DUP, konzervativců a labouristů požádali, aby jejich mluvčí nevystoupili.