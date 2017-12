Vice News: Facebook má problémy s výhrůžkami smrtí v ČR a odmítá s tím cokoliv dělat

1. 12. 2017

Mezinárodně silně sledovaný server Vice News zveřejnil rozhovor s Janem Čulíkem a některými dalšími osobnostmi, které mají zkušenosti s nenávistnými útoky, zveřejňovanými na Facebooku v češtině. Článek upozorňuje na to, že Facebook drtivou většinou neřeší to, co by v jiných jazycích bylo považováno za trestný čin, především proto, že čeština je pro jeho pracovníky příliš "exotický jazyk".Podrobnosti v angličtině: