Británie spektakulárně kapitulovala vůči EU i ohledně irské hranice - avšak severoirská DUP to blokuje

"Northern Ireland must leave the EU on the same terms as the rest of the UK, we will not accept any form of regulatory divergence" - DUP leader Arlene Foster on #Brexit talks https://t.co/VKDYRXgOLk pic.twitter.com/e0FqI0NDq0 — BBC News (UK) (@BBCNews) December 4, 2017

Theresa Mayová a Jean-Claude Juncker byli nuceni přiznat v pondělí odpoledne, že se jim nepodařilo uzavřít dohodu o ukončení první etapy vyjednávání o brexitu, protože fundamentalistická protestantská severoirská strana DUP, která v londýnské Dolní sněmovně udržuje britskou konzervativní vládu u moci, dosud podmínky dohody neschválila. DUP zuří, že Mayová Evropské unii přislíbila "regulační shodu" mezi předpisy Evropské unie a Severního Irska, což by prakticky znamenalo, že Severní Irsko zůstane součástí jednotného evropského trhu a evropské celní unie. ZDE Brusel a Londýn mají obnovit jednání koncem týdne."Severní Irsko musí odejít z EU za stejných podmínek jako Británie, nedovolíme rozdílné předpisy v Severním Irsku a v Británii," zuří Arlene Foster fundamentalistická unionistická šéfka strany DUP, která - kontroverzně - přidržuje v Londýně u moci Konzervativní stranu Theresy Mayové. Podle zpravodajky BBC zatelefonovala Mayová po jednání s Junckerem Fosterové, která ji hned udělala čáru přes rozpočet:

Irský premiér Leo Varadakar uvádí, že text dohody o irské hranici byl dohodnut v pondělí dopoledne. Je zklamán, že britská vláda není ochotna nyní dohodu zkompletovat.



Ruh-roh. Leo Varadkar says a text on border issue was agreed this morning - he's "surprised and disappointed" that UKgov now isn't prepared to conclude — Philip Sim (@BBCPhilipSim) December 4, 2017





Zpravodajka BBC Laura Kuenssberg: "Varadakar potvrzuje, že dohoda byla oficiálně uzavřena. Bude obtížnější pro britskou vládu popírat, že všechno



Varadkhar confirms an agreement had been done on the record, makes it harder for UK to claim not everything was ready to go — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) December 4, 2017













***