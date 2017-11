Takový krásný absolutismus, aneb "Vůle lidu" řeší vše

Kácení model, díl VII.:

1. 12. 2017 / Karel Dolejší

Nový předseda sněmovny Radek Vondráček v rozhovoru provysvětluje politický model, který populisté zavedou. Podle něj voliči v říjnu rozhodli hlasováním o tom, že v kauze zneužití dotací na Čapí hnízdo je Andrej Babiš nevinný. Vše, co teď zbývá udělat, je dodat na klíč takovou policii a takové soudy, které výsledek voleb posvětí ZDE . Jedním z kroků tímto směrem se stane výbor pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) vedený "mlátičkou" z Národní třídy Zdeňkem Ondráčkem ZDE

Princip dělby moci spočívá v tom, že moc je ve státě rozdělena na různé funkčně vzájemně nezávislé sféry. Voliči hlasují o složení zákonodárného sboru. Ten hlasováním o důvěře schvaluje politické představitele do čela exekutivy, tj. do vlády. Policie a soudy mají být - a v ČR stále ještě do značné míry jsou - nezávislé na tlacích zákonodárců i moci výkonné. - Kromě toho existuje důležité dělení mezi běžnými zákony a rovinou ústavní.

Absolutizace principu lidového hlasování, kterou teď populisté nebo ignoranti vydávají za samospásné řešení všech problémů České republiky, dělbu moci nejen že v žádném smyslu nevylepšuje, jak její propagátoři tvrdí, ale ani ji nedokáže zachovat ve stávajícím rozsahu. Jestliže jednou prohlásíme, že výsledek lidového hlasování je určující pro jakýkoliv typ otázky, který se kdy může vyskytnout, s dělbou moci jsme skončili. Máme tu absolutismus. A také, mimochodem, konec jakékoliv expertízy.

Spáchal Andrej Babiš dotační podvod, nebo nespáchal? Budeme o tom hlasovat. Mají banky fungovat na ziskovém principu (s patřičnými regulacemi), nebo z nich naděláme kasičky Armády spásy? Někteří si představují, že o této otázce vypíšeme referendum a nadekretujeme bankovnictví, že má fungovat způsobem, který je ekonomicky nesmyslný a zničí je - a proti němuž byl ještě i Klausův "bankovní socialismus" s politickými úvěry pro privatizátory vrcholem racionality. Má Česká republika vyhlásit neutralitu? To je otázka naprosto závislá na postoji rozhodujících mocností, s varováním, že záruky mocností, které dostala např. Ukrajina, se ukázaly být zcela nedostatečné. Sousední Rakousko stále v menší míře dodržuje původní státní smlouvu z roku 1955, která mu v rámci neutralizace přikázala četná omezení např. v oblasti používané výzbroje. Neutrální Finsko a Švédsko se s ohledem na ruskou hrozbu i otevřené vyhrožování Kremlu sbližují s NATO a účastní se společných manévrů. Z klasicky evropských neutrálních států pouze Švýcarsko ležící na rozhraní mezi Francií, Itálií, Rakouskem a Německem si uchovává status, který mělo na konci studené války. Budeme tedy u nás hlasovat o neutralitě? Podobným způsobem, jako jsme si odhlasovali, že Babiš nespáchal dotační podvod?

Mají Slušnoběločeši hlasovat, zda Romům, muslimům, židům nebo Vietnamcům náleží lidská, občanská, politická a sociální práva ve stejné míře jako bílé většině? Pokud je lidové hlasování samospásným opatřením, jak tvrdí krysaři Okamurovy pseudodemokracie, taková věc je nabíledni.

Netrpělivost, nebo rovnou vztek a nenávist vyvolávané tím, že se o některých věcech nehlasuje, protože jsou v rámci dělby moci, ústavnosti, anebo s ohledem na mezinárodní závazky či požadovaný stupeň expertízy rozhodovány jinými způsoby, odráží tendenci k absolutismu. V absolutismu klasickém, o němž se píše v učebnicích dějepisu, si feudální panovník mohl dělat, cokoliv se mu jen zlíbilo. Ústavnost a dělba moci byly vynalezeny a zavedeny proto, aby se zabránilo zvůli panovníků, v německých barokních hrách nebo u Shakespeara jen s nevelkou mírou nadsázky zobrazovaných coby osoby opilé mocí a šílené, dopouštějící se vražd a násilí jako na běžícím pásu. Kdo kde ale vymyslel, že "lid" - rozuměj velice často chytře zmanipulovaný dav - označený za totálního suveréna by jednal jinak? Podívejte se na německé volby v roce 1933, české v roce 1946, na krvavé historie revolucí... A pokračujte v přednášce o tom, jak je dav rozumný a zásadový.

V moderní společnosti patří k úplnému obrázku dělby moci také nezávislá média, která například o fašistech hovoří prostě jako o fašistech - i v komunikaci s politiky, kteří se utilitárně rozhodli předstírat, že kolem sebe žádné fašisty nevidí, protože se jim zrovna hodí jako koaliční partneři. (Zhusta jde mimochodem o tytéž osoby, které poslední tři roky velkohubě vyřvávají, že nesmíme sebeméně podpořit "fašistickou" Ukrajinu.)

A zrovna tak ti, kdo ve skutečnosti nechtějí žádnou ústavní demokracii, ale absolutismus - v němž fakticky rozhoduje fýrer zaštiťující se příležitostně vyjádřenou vůlí lidu, kterou pro něj prostřednictvím bohatě dotované mašinérie soudobé PR manipulují novopečení inženýři lidských duší - mají být nazýváni svým skutečným jménem, aniž jim dovolíme ohánět se uzurpovaným pojmem "demokracie".