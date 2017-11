30. 11. 2017 / Boris Cvek

Myslím, že se nám začíná vytvářet vládní koalice, kterou bych nazval „konjunkturální“, neboť využívá defenzívy tradičních stran a výrazného volebního úspěchu svých členů. Není to koalice ANO s SPD a komunisty, která zatím funguje ve Sněmovně a v níž komunisté jako poražení voleb nasedají na témata populistů (referenda, církevní restituce). Je to koalice ANO, SPD a Václava Klause mladšího, případně nějakých jeho stoupenců (přidat se může jakýkoli populista z ČSSD… např. ve jménu boje s EU za právo občanů navzájem se postřílet).





Václav Klaus mladší představuje tu část elektorátu ODS, která, zdá se mi, velmi snadno přejde k SPD. Dokud byla SPD kolem 5%, na politickém okraji (což by opět byla, kdyby vznikla vláda ANO-ODS nebo ANO-ČSSD-lidovci), mohlo se mnohým protievropským a Václava Klause ml. milujícím voličům ODS jevit absurdní volit Okamuru. Dnes je tomu naopak: díky SPD by se Klaus ml. mohl realizovat v roli ministra Babišovy vlády. A je to tak snadné, přímo na dosah ruky. Konjunkturální koalice s Klausem mladším má 101 hlasů. K tomu přidejte nějaké další přeběhlíky, třeba z ODS nebo ČSSD.

Podle Klause ml. je SPD demokratická strana, dokonce právě jako jediný z demokratické opozice podpořil mašinérii ANO, SPD a KSČM při volbě bizarního příznivce konspiračních teorií, člena SPD do čela Bezpečnostního výboru Sněmovny. Klausův populismus je s Okamurovým prakticky zaměnitelný. Zároveň Klaus ml. není spojený s „tradiční ODS“, představuje jakýsi cizorodý, nový prvek, jakousi SPD uvnitř ODS. Pro SPD by byl důležitou pražskou baštou, neboť tam získal přes 22 tisíc preferenčních hlasů a umístil se nakonec jako první z tamní kandidátky ODS (kandidoval ze třetího místa).

Komunisté by této koalici občas jistě rádi podali pomocnou ruku a ohřáli se v ohni popularity, která bude plynout z diktování populistických témat českému veřejnému životu, ale nebudou v zásadě potřební a jejich voliči se postupně přesunou k SPD. ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP09 se mezitím vnitřně rozloží. Jedinou nadějí na aktivní, ofenzivní opozici demokratů proti tomuto stavu by potom představovali jen STAN a piráti.

S určitým napětím očekávám povolební průzkumy preferencí politických stran. Obávám se, že tradiční strany budou již nyní ztrácet ve prospěch ANO a SPD. Takový vývoj by byl jenom dalším klackem, kterým by mohla konjukturální koalice bít opozici. Jak se říká: jde o trendy. Podívejte se na dlouhodobý trend vývoje podpory ČSSD, TOP09 nebo ODS. Ano, ODS se odrazila ode dna, ale část jejího elektorátu – nejspíše značná – jsou právě voliči Klause ml. Právě s těmito voliči a s voliči komunistů by se mohla SPD vydat na cestu k 20%. Na tom, že voliči „levice“ a „pravice“ budou nakonec svorně volit SPD, není nic divného: spojuje je fantasmagorie o společném nepříteli v EU, elitách, neomarxistech, multikulti atd.