Trump hodlá odvolat ministra zahraničí, který "plýtval časem" na jednání s KLDR

1. 12. 2017

Bílý dům připravil plán odvolání ministra zahraničí Rexe Tillersona, jehož vztah s prezidentem ochladl. Měl by být nahrazen ředitelem CIA Mikem Pompeem, patrně v řádu týdnů. Sdělil to listu The New York Times vysoce postavený anonymní zdroj v administrativě.



Pompea by měl v CIA nahradit senátor Tom Cotton, Republikán z Arkansasu, který byl klíčovým spojencem prezidenta ve věcech národní bezpečnosti. Cotton dává najevo, že by místo přijal. V danou chvíli ještě není jasné, zda Trump plán schválil, ale jeho vztahy s Tillersonem se zhoršily a obecně je připraven provést změny na ministerstvu. Personální šéf Bílého domu John F. Kelly připravil plán výměny, který prodiskutoval s dalšími představiteli. Podle plánu ke změnám dojde koncem roku nebo těsně poté. V Bílém domě ale současně panuje obava, že s Tillersonem počátkem příštího roku odejdou i další vysocí představitelé ministerstva. Sesazení Tillersona by ukončilo problematické období na ministerstvu zahraničí, kde byl ministr z velké části marginalizován a musel aplikovat drastický plán úspor nadiktovaný prezidentem. Trump a Tillerson se v řadě zásadních věcí neshodli, včetně postoje k jaderné dohodě s Íránem, konfrontaci se Severní Koreou a sporu mezi arabskými spojenci. Tillerson údajně v soukromí označoval Trumpa za "hlupáka" (moron) a prezident veřejně kritizoval ministra, že "ztrácí čas" diplomatickým jendáním kolem KLDR. Podrobnosti v angličtině: ZDE

