Evropská unie připravuje "trestnou klauzuli" pro Británii v rámci obchodní dohody pro dobu po brexitu

2. 12. 2017

Evropská unie zkoumá možnost zahrnout "trestnou klauzuli" do budoucí obchodní dohody s Británií po brexitu. Ta by měla Bruselu umožnit zavést vysoké tarify na klíčové dovozy z Británie do EU, pokud by se Británie pokusila snížit či zrušit dosavadní evropské regulační normy. To právě se probrexitoví ministři v londýnské vládě chystali udělat. Většina evropských politiků je pro zavedení této trestné klauzule.Pokusy londýnské vlády zrušit evropské regulační předpisy, a tím snížit náklady pro britské výrobce ve srovnání s výrobci v Evropské unii vyvolají zřejmě zavedení velmi vysokých cel na dovoz britského hovězího do Evropské unie, což je hospodářský sektor, na němž závisejí tisíce pracovních příležitostí.V prozrazeném dopise, adresovaném britské premiérce Mayové, navrhovali probrexitoví ministři Boris Johnson a Michael Gove, aby "Británie zrušila regulaci a výrobní normy v některých hospodářských sektorech v Británii, aby tak Británie získala nad členskými zeměmi EU obrovské výhody."Podrobnosti v angličtině ZDE