Jiří Pospíšil jako šéf TOP09 a budoucnost české pravice

28. 11. 2017 / Boris Cvek





Je to stále pokračování toho přístupu, který pravici prohrál už krajské i sněmovní volby. Nyní se zdá, že Kalousek a spol. čekají, až se ukáže, že existuje koalice ANO s komunisty a SPD, a že pak lidi konečně pochopí. Narativ je jednoduchý: zlo se spojilo se zlem, a tak se navzájem všechna ta zla usvědčila. Toto teologické čtení nicméně příliš nepočítá s tím, jak myslí voliči. Většina voličů nežije v Kalouskově kosmickém příběhu, ale čtou svět prostřednictvím reality svých životů. Zlo je pro ně Nečasova vláda. Koalici ANO s SPD a komunisty lze z tohoto úhlu pohledu snadno chápat jako protiklad zla, tedy vlastně dobro. Jinou alternativu jim demokratické strany nedávají, třeba nějaký rozchod s minulostí. Stále dokola se nabízí to samé: buď minulost, nebo Babiš.

V tom smyslu je zvolení Jiřího Pospíšila do čela TOP09 výmluvným vzkazem voličům, zejména těm, kteří od pravice na podzim 2013 utekli k ANO. Naopak STAN otevřeně říkají, že si dokážou představit, že podpoří ANO v té či oné oblasti, pokud to bude dávat smysl z hlediska jejich programu. Souboj TOP09, STAN, lidovců a ODS o pravicové voliče bude klíčový pro budoucnost pravice v Česku a dokud se nějak neuzavře – přičemž není jasné, co by mělo být považováno za „uzavření“ – nemůže pravice pomýšlet na skutečný střet s ANO o jeho voliče.

Pokud by zvolení Jiřího Pospíšila znamenalo konec TOP09 (a bude zajímavé, kolik voličů této strany po jejím debaklu ve sněmovních volbách u ní zůstane) a přesun jejího elektorátu ke STAN, byla by to pro českou pravici spíše dobrá zpráva (a píšu to jako člověk, který svého času držel TOP09 palce, aby se stala hegemonem celé pravice). Nicméně dokud bude Kalousek se stále větší intenzitou vyprávět svůj příběh o dobru a zlu, on jako ztělesnění kněze dobra, který dává celé pravici její nesmrtelnou duši, lze očekávat, že se pravice jako taková stane politicky naprosto marginální a podobně jako v Maďarsku či Polsku se na dlouhé roky, ne-li desítky let, zabetonuje drtivá podpora voličů na straně populistů a extremistů.