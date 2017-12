Irsko bude mít poslední slovo ohledně rozhovorů o brexitu, konstatuje Evropská unie

1. 12. 2017

Předseda Evropské komise Donald Tusk varoval, že jestliže Irsko nebude moci přijmout britskou nabídku ohledně své hranice, EU nedovolí, aby rozhovory postoupily do další etapyPo hodinu trvajícím jednání s irským premiérem Leo Varadkarem uvedl šéf Evropské komise Donald Tusk, že irský ministerský předseda bude plně konzultován ohledně toho, zda považuje nabídku Velké Británie ohledně otevřené hranice se Severním Irskem za dostatečnou.Irsko požaduje písemné záruky, že jeho hranice se Severním Irskem zůstane po brexitu otevřená. To však by bylo lze učinit pouze tehdy, pokud by Severní Irsko nebo celá Británie zůstala v jednotném evropském trhu a v evropské celní unii, což Británie odmítá."Dovolte mi, abych to řekl velmi jasně: Jestli bude nabídka Velké Británie pro Irsko nepřijatelná, bude nepřijatelná i pro Evropskou unii. Uvědomuji si, že pro britské politiky toto může být obtížné pochopit. Ale taková je logika za skutečností, že Irsko je členem Evropské unie, zatímco Británie odchází. To je klíčem k tomu, kde leží budoucnost Velké Británie - v určitém smyslu - v Dublinu, alespoň pokud jde o vyjednávání o brexitu."Podrobnosti v angličtině ZDE