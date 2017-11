Trump zaútočil na britskou premiérku za její kritiku jeho ultrapravicových tweetů

30. 11. 2017

Donald Trump veřejně pokáral britskou premiérku Theresu Mayovou za to, že zkritizovala jeho islamofobní propagandu. Je to pozoruhodný konflikt mezi zeměmi, které se normálně považují za transatlantické spojence.“Thereso @theresamay, nezaměřujte se na mě, zaměřujte se na ničivý Radikální Islámský Terorismus, k němuž dochází ve Spojeném království. My jsme zcela v pořádku!"Trump ovšem omylem tweet poslal někomu jinému, nikoliv britské premiérce. Později ho vymazal a přeposlal na správnou adresu.Donald Trump se stal v Británii terčem ostré kritiky za to, že přeposlal tři tweety s pochybnými islamofobními videi, která na Twitteru zveřejnila ultrapravicová aktivistka, v Británii trestně odsouzená za náboženskou nenávist.Pdrobnosti v angličtině ZDE