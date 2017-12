Obvinění Michaela Flynna znamená utažení oprátky kolem Trumpova Bílého domu

2. 12. 2017

V pátek byl obžalován bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn. Pozdě večer v pátek republikánský Senát schválil Trumpovy daňové škrty, předeším pro velké podniky a pro bohaté. Tak se Trumpovi podařilo prosadit jedinou reformu, která sjednocuje Republikány, znamená to, že už Trumpa nepotřebují. Pravděpodobnost, že bude předčasně odvolán z funkce, silně vzrostla, míní v deníku Financial Times Edward Luce.Nejhrozivější je to, jak relativně nevinná je obžaloba vznesená proti Flynnovi. Vyplývá z toho, že Flynn zřejmě nabídl Robertu Muellerovi prozrazení velmi podstatných informací, především o kontaktech Trumpovy předvolební kampaně na Rusko. Pokud se to týká Trumpova zetě a jeho služky pro všechno Jareda Kushnera, Trumpova vláda se zřejmě začne rozkládat.Druhým prvkem Flintovy dohody s Muellerem bude zřejmě důkaz, že se Trump pokusil zabránit průběhu spravedlnosti, což je také trestný čin, za nějž prezident může být odvolán.Pokusí se Trump odvolat vyšetřovatele Muellera? Trumpovo chování za minulý týden bylo silně eratické. Zřejmě je ve velkém pokušení Muellera odvolat. Pokud by k tomu došlo, i republikány ovládaný Kongres by to těžko mohl ignorovat a Trumpa by musel odvolat.