Antimuslimskou nenávist šíří falešné účty na sociálních sítích

28. 11. 2017





Globální síť antimuslimských aktivistů zneužívá botů na Twitteru, fake news a manipulaci fotografií s cílem ovlivnit politický diskurs. Vyplývá to z nové analýzy.



Během posledních několika měsíců šíří sociální média vlnu tvrzení, že je islám "bezprostřední hrozbou" západní společnosti. Výzkumníci z protirasistické organizace Hope Not Hate zjistili, že dopad výroků na Twitteru od jediné kontroverzní americké aktivistky, Pamely Gellerové, která je v Británii zakázána, rozšiřuje 102 botů, automatizovaných či poloautomatizovaných účtů, které automaticky šíří svůj obsah.



Výzkumníci také zjistili, že populární protimuslimské twitterové účty v Británii a v USA zaznamenaly letos od března do listopadu nárůst stoupenců o 117 procent.Gellerová vydává tzv. The Geller Report, který zdvojnásobil počet svých čtenářů od července do října letošního roku na více než 2 miliony lidí.Studie uvádí, že síť onlinových fór slouží jako nástroj, který prohlubuje a rozšiřuje vykonstruované protimuslimské kampaně na sociálních sítích. Nejcharakterističtější ukázkou byla lež, kdy fotografie muslimky, přecházející po Westminsterském mostě v Londýně, byla zneužita k lživému tvrzení, že muslimka ignorovala zraněné osoby při teroristickém útoku na tomto místě. Tuto lživou informaci rozšířil falešný twitterový účet@Southlonestar, jeden z 2700 falešných twitterových účtů provozovaných z Ruska.Nejjednodušší boty prostě rozšiřují výroky na Twitteru od jiných uživatelů. Uživatel s velkým počtem stoupenců se zdá být důvěrythodnější a zdá se "legitimnější". Složitější boty mísí lidskou kontrolu s umělou inteligencí a je velmi obtížně je odhalit.Podrobnosti v angličtině ZDE