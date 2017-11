Ruský kněz Čaplin: Světil jsem auta - a žádné z nich se nerozbilo

29. 11. 2017

Arcikněz Vsevolod Čaplin komentoval slova arcijáhna Andreje Kurajeva, který hovořil o odpovědnosti kněží za špatný start jimi posvěceného ruského satelitu Meteor-M. Takový "magický postoj" ke svátostem podle Čaplina není ničím jiným, než projevem pohanství.

"Nesvětil jsem raketu, ale světil jsem mnoho aut. Pokud vím, ani jedno z nich se nerozbilo, ale pokud se pokazí, nebudu se kvůli tomu příliš znepokojovat. Neměli bychom magicky přistupovat k obřadu, natož ke svátosti," prohlásil Čaplin.

"Jednoduše řečeno, v modlitbě světící rakety, strojní zařízení, vojenské zbraně, jídlo, pití, se modlíme za to, aby Pán tohle vše požehnal a požehnal nás, kteří to vše potřebují," vysvětlil kněz a dodal, že by "bylo pohanské předpokládat, že na oplátku musí Bůh poskytnout určité množství životních požehnání nebo chránit před určitým počtem nehod."

Podrobnosti v ruštině: ZDE