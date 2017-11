Levicoví západní "intelektuálové" popírají genocidu od Srebrenice až po Sýrii

27. 11. 2017

Když byl tento týden Ratko Mladić shledán vinným, nepřišla žádná vlna omluv od "antiimperialistů", kteří popírali bosenskou genocidu,píše v levicovém listu Harec režisér Oz Katerji. To proto, že přesvědčivé důkazy, dokonce i usvědčení soudem, popírače válečných zločinů nezastaví. Nyní aktivně popírají válečné zločiny Bašára Asada.

Dvaadvacet let po srebrenickém masakru byl Ratko Mladić usvědčen ze zločinu genocidy a odsouzen k doživotnímu vězení v poslední kauze tribunálu pro zločiny jugoslávské války v Haagu.

Mezi přihlížejícími byl Fikret Alić, který přežil Srby zřízený koncentrační tábor Trnopolje. V roce 1992 svět šokovala fotografie Alićovy vyhladovělé postavy publikovaná na obálce časopisu Time a vedla k mezinárodnímu odsouzení zvěrstev v Bosně.

Pět let nato již neexistující britský ultralevicový časopis známý jako LM (dříve Living Marxism) otisknul článek, v němž Thomas Deichmann bránil koncentrační tábor. Komentář nadepsaný "Snímek, který svět uvedl v omyl" tvrdil, že reportéři britské televize ITN záměrně dezinterpretovali Alićův snímek, a že koncentrační tábor byl "sběrným centrem pro uprchlíky", kteří měli možnost odejít, "kdyby si to přáli". (Podrobnosti ZDE ZDE)



Nejen že šlo o drzou nepodloženou lež (opakující tvrzení nacistů o potěmkinovském táboře v Terezíně), ale šlo o přímý útok na ty, kdo přežili srbské zločiny proti lidskosti.

ITN úspěšně žalovala LM pro pomluvu a získala odškodné 375 000 liber, což způsobilo bankrot publikace a vyřadilo ji z provozu.

Nicméně to ještě nebyl konec příběhu. Reportéři spojení s článkem odmítli ustoupit a bránili je vysoce proslulé osoby jako oslavovaný levicový akademik Noam Chomsky.

V rozhovoru z roku 2006 Chomsky tvrzení zopakoval: "Byl to uprchlický tábor, a tím myslím, že lidé mohli odejít, pokud chtěli," a v roce 2011 odsoudil žalobu pro pomluvu proti LM v emailové konverzaci, v níž také prohlásil, že mluvit o Srebrenici jako o genocidě "zlehčuje tento výraz".

Kniha publikovaná Edwardem Hermanem a Davidem Patersonem nazvaná Politika genocidy, která tvrdí, že srbské síly "nesporně nezabily nikoho než bosensko-muslimské muže ve vojenském věku", obsahuje Chomského předmluvu a pochvalu australského novináře Johna Pilgera.

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ve středu dospěl k závěru, že ve Srebrenici došlo ke genocidě, a že ji zorganizoval bosenskosrbský generál Ratko Mladić.

Ale nikdo by neměl očekávat žádná odvolání nebo omluvy od Chomského a Pilgera, od mužů, pro něž se popírání genocidy stalo předmětem pýchy.

Dnes Chomsky, Pilger a několik dalších známých levicových akademiků, novinářů a blogerů uplatňuje stejný revizionismus na válečné zločiny v Sýrii.

Počátkem listopadu nezávislá vyšetřující agentura s mandátem Rady bezpečnosti OSN zjistila, že Asadův režim je vinen masakrem s použitím sarinu v Chán Šejchúnu z 4. dubna 2017.

Dvě z nejznámějších a plně vyvrácených konspiračních teorií šířili profesor MIT Ted Postol a Pulitzerovou cenou oceněný novinář Seymour Hersh.

Zatímco Postolovy teorie odporují i těm nejzákladnějším faktům o útoku a zřetelně nešlo o víc než o sérii zoufalých pokusů nadělat díry do přibývajících důkazů, Hersh vychází ze svědectví z nejmenovaného zdroje, který hovoří o existenci záhadného povstaleckého skladiště, jehož umístění Hersh nedovedl určit.

Tyto argumenty byly nejen zřetelně falešné, ale především postrádaly důvěryhodnost. Nicméně to nebrání chvále Chomského a Pilgera.

Tyto konspirační teorie byly šířeny, propagovány a veřejně obhajovány Glennem Greenwaldem, Kenem Klippensteinem, Maxem Blumenthalem a Garethem Porterem.

Problém není jen v tom, že lidé jako Chomsky se zmýlili, nebo že konspirační teorie se topily ve falši, nebo že v případě Hershova jediného anonymního zdroje jde o jasnou fabrikaci a překrucování. Problém je, že po přesvědčivém vyšetřování a válečných tribunálech Chomsky a spol. odmítají odvolat, opravit nebo se omluvit za to, co je zjevně historickým revizionismem válečných zločinů.

Prominentní levicový novinář George Monbiot napsal na Twitteru: "Součástí problému je, že kolem Noama Chomského a Johna Pilgera vznikl určitý kult, který nemůže uvěřit, že by se vůbec někdy mohli zmýlit, a vytváří ještě propracovanější konspirační teorie, aby jejich omyly omluvil."

Přehlídka nevědeckých a nemorálních konspiračních teorií od Bosny po Sýrii je předkládána jako kritické zhodnocení "narativu Bílého domu". Nicméně odmítnutí odvolat poté, co byly tyto konspirace přesvědčivě vyvráceny, často spočívá na ještě mnohem záludnějším motivu: Snižovat význam zločinů páchaných režimy nepřátelskými k Západu, dokonce i v případě genocidy, aby byl ospravedlněn antiimperialistický narativ, který považuje Spojené státy a Británii za nejhorší země na světě.

Tento narativ jasně selhává, když je konfrontován s nevývratnými důkazy a rozsudky nad pachateli srebrenické genocidy. Stejný důkazní standard splňují důkazy o Asadových válečných zločinech, ale pokud se můžeme v něčem poučit z revizionismu válečných zločinů v Bosně, je to závěr, že stejné hlasy raději vytrvají u falešných tvrzení, než aby se omluvily obětem.

Je přijatelné, aby se novináři a akademici mýlili - taková je lidská přirozenost. Ale není nikdy přijatelné pokračovat v propagaci a chvále, poté co bylo prokázáno, že určitá tvrzení nejsou pravdivá. V takovém okamžiku se špatné zpravodajství stává popíráním válečných zločinů, a v případě Srebrenice revizionistickým popíráním genocidy.

Poté co se u Chomského po dekády vrší případy tohoto druhu, jak to, že je dosud považován za důvěryhodný hlas v médiích a proč se s ním stále zachází jako s expertem na cokoliv, co se jen vzdáleně přibližuje válečným zločinům? Vyjádření všech výše zmíněných novinářů by měla být důsledně odmítána, dokud budou odmítat odvolání podpory teorií, které v konečném důsledku pomlouvají a útočí na na oběti a přeživší zločinů proti lidskosti.

Alić stojící před budovou soudu sdělil reportérům: "Spravedlnost zvítězila a válečný zločinec byl usvědčen." Naneštěstí pro Aliće a tisíce jemu podobných v Bosně a v Sýrii, ti kdo je pomlouvají psaním apologií a revizionismem nevyslovitelných zločinů, jimiž trpěli, v tom pokračují bez hanby a bez lítosti - a také bez následků.

