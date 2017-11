Jemen po zrušení saúdské blokády obdržel první zásilku potravin

27. 11. 2017

Jemen obdžel první zásilku potravinové pomoci po takřka třech týdnech, poté co Saúdská Arábie slíbila znova otevřít přístavy obklíčené země. Válka v Jemenu způsobila hladomor, jemuž čelí asi 7 milionů lidí.

Loď vezoucí zhruba 5 500 tun mouky přistála v neděli v povstaleckém přístavu Hodajda. Jde o první zásilku potravin pro obklíčenou zemi od 6. listopadu.

Koalice vedená Saúdskou Arábií uzavřela všechny letecké, pozemní a námořní přístupy do Jemenu a prohlásila, že cílem je zastavit dodávky íránských zbraní pro povstalecké Húsie. Blokáda byla uvalena poté, co Saúdská Arábie sestřelila údajnou húsijskou raketu odpálenou na své hlavní město Rijád. Írán popírá, že by jemenské povstalce vyzbrojoval.

V sobotu saúdská koalice povolila přílet čtyř letounů s pomocí vezoucích vakcíny a pracovníky poskytující mezinárodní humanitární pomoc na letiště v Sanáa. Šlo o první krok směrem ke splnění slibu otevřít pro mezinárodní dopravu oba hlavní námořní přístavy a největší letiště.

Mluvčí Potravinového programu OSN pro operace na Blízkém východě a v Severní Africe Abír Atifa oznámil, že v pondělí ráno bude vyloženo asi 25 000 tun mouky.

Organizace poskytující humanitární pomoc obviňují Saúdskou Arábii a její spojence ze zhoršování již tak zoufalé humanitární krize v Jemenu, která by mohla vyvolat největší hladomor na světě.

Od obležení povstaleckých oblastí v Jemenu saúdskými silami zemřelo téměř 9 000 lidí a miliony dalších čelí riziku epidemie cholery.

Humanitární organizace Save the Childrn v pátek oznámila, že každý měsíc propadá vážné podvýživě na 20 000 jemenských dětí mladších pěti let, "v průměru 27 dětí každou hodinu".

Podrobnosti v angličtině: ZDE