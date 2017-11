Řecko ruší uprchlický tábor v Oinofytě

25. 11. 2017

This Greek refugee camp is being forced to shut down.



The camp’s volunteers say thousands of migrants could now be without proper shelter. pic.twitter.com/3bI8zrnYDG — Channel 4 News (@Channel4News) November 25, 2017





"Nejsou tady proto, aby odebrali práci řeznici na trhu, která pokaždé, když tam jdu, mi říká, No oni jsou tady, protože mi chtějí sebrat zaměstnání. Milá paní, oni nechtějí vaše zatracené zaměstnání. Chtějí mít možnost pracovat a vydělávat sami na sebe. Chtějí bezpečnost pro své děti. Nechtějí muset pořád utíkat."Téměř všichni, kdo žijí v táboře Oinofyta, jsou z Afghánistánu. Násír pracoval šest let jako tlumočník pro britskou armádu. Byl donucen uprchnout poté, co Taliban zatkl jeho otce."Řekli mu, aby mě varoval. 'Proč pracuje váš syn Taj s nemuslimy? Jestliže ho chytím, useknu mu hlavu.' Tak proto jsem odešel ze své země, protože jsem pracoval v Afghánistánu pro britskou armádu.Všichni našli bezpečí v Oinofytě. Ale teď je jejich tábor likvidován."Nejprve, když sem přišla, neměla vůbec žádnou naději, že bude moci pokračovat ve svém životě. Ale Lisa, organizátorka tady v táboře, dobrovolníci a všichni učitelé, všichni jsou jako jedna rodina a ona neví, proč je teď od nich izolují."Řecká vláda uvádí, že se tábor rozhodla zlikvidovat ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Avšak i když všichni v táboře mají být převedeni do jiného ubytování, znamená to, že tisíce dalších lidí na ostrovech zůstanou nyní bez přístřeší."V určitou chvíli někdo na ministerstvu migrace konečně vytáhne hlavu z písku - nebo zadek - a uvědomí si, že tady je tábor, kde se dá přežít v zimě a na ostrově je dalších 8000 lidí, kteří by měli v tom táboře žít. A možná, že by ministerstvo sakra mělo použít tohoto tábora pro zimní podmínky! I když ten tábor neodpovídá ekologickým normám. I když tady není v každé místnosti okno a všichni nemají vlastní kuchyni a koupelnu, možná, že je to lepší než žít venku pod dekou. Možná."Pro uprchlíky je nadcházejícím problémem relokace."Jsem znepokojena, že se zase budou muset stěhovat. Budou si muset hledat nové přátele. Ale moje největší starost je, že se ztratí."