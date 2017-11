Slabí dělají to, co musí. Tak vidí svět Putin a my to podceňujeme, říká generál Petr Pavel

Přečetli jsme:

1. 12. 2017

Na základě toho, co mohu v poslední době sledovat, myslím, že podléháme ruskému působení ve smyslu relativizace ruské hrozby a že máme tendenci ji snižovat. Mnoho lidí u nás nevnímá Rusko ani jako potenciální hrozbu, naopak vidí velký prostor ke spolupráci. Je to tím, že máme trochu tendenci nevidět fakta, nevidět, jak se Rusko na mezinárodní scéně chová, jaké má strategie, co říkají jeho politici. Tuto hrozbu máme tendenci podceňovat a Rusko bude všemi nástroji, viditelnými i pod povrchem, pracovat na tom, aby se tento náš dojem posunoval.

