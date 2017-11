Německo: Starosta města Altena napaden nožem

29. 11. 2017

Starosta německého města Altena byl pořezán v prodejně kebabu při útoku, který úřady označily za "politicky motivovaný". Altena je známa pozitivním vztahem k uprchlíkům. Jeden muž byl obviněn.

Konzervativní starosta Alteny v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní - Vestfálsko byl v pondělí večer urychleně převezen do nemocnice potá, co byl v místní kebabárně pořezán. Jeden z těch, kdo mu přišli na pomoc, byl údajně také zraněn.

Andreas Hollstein, člen CDU kancléřky Merkelové, již opustil nemocnici. Údajně utrpěl menší zranění na krku. Šestapadesátiletý podezřelý z útoku byl obviněn z pokusu o vraždu.

S obvazem na krku se starosta včera objevil na tiskové konferenci a poděkoval těm, kdo zasáhli. Prohlásil, že podle jeho názoru mohl být zabit, kdyby návštěvníci kebabárny nedokázali útočníka přemoci. "Ano, bál jsem se o život," řekl starosta.

Hollstein zdůraznil, že podobně jako jiní místní politici opakovaně dostával anonymní nadávky a výhrůžky. I po útoku prý obdržel emaily lidí, kteří tvrdí, že útočník udělal správnou věc.

Čtyřiapadesátiletý starosta hovořil o důvodech, proč vstoupil do politiky. "Mým zájmem je starat se o zájmy města. To je, co mě táhne," dodal.

Kancléřka prohlásila, že je v šoku: "Jsem zděšena z útoku nožem na starostu Andrease Hollsteina - a velmi se mi ulevilo, že už může být zpátky u rodiny. Také děkuji těm, kdo mu pomohli."

Reportérka Deutsche Welle Rebecca Staudenmaierová z Alteny informuje, že město je v šoku, ačkoliv někteří byli nespokojeni s přílivem uprchlíků. Starosta později navštívil místo, kde došlo k útoku, a poděkoval majiteli Demiru Abdullahovi za to, že mu přišel na pomoc.

Premiér spolkové země Severní Porýní - Vestfálsko Armin Laschet označil útok za politicky motivovaný.

Podezřelý, který podle médií byl opilý, se Hollsteina zeptal, zda je starosta, než na něj zaútočil. Údajně pronesl také výroky týkající se migrační politiky.

Altena za Hollsteina přijala více uprchlíků, než jí připisuje národní kvóta. To vyvolalo v Německu širokou pozornost.

Útok na Hollsteina přišel dva roky poté, co pravicový extrémista pobodal starostku nedalekého Kolína nad Rýnem. Nezávislá Henriette Rekerová utrpěla vážná zranění ohrožující život.

Podrobnosti v angličtině: ZDE