Volím Babiše i Zemana

Je specifická argumentace ne voličů pana Zemana. Jsem vůl, idiot, hlupák atd. Tím byli argumenty těchto lidí jaksi zmizeli, či lépe řečeno skončili. Ale pokud jsem se ptal, proč volí toho či onoho kandidáta ,to jsem se nedozvěděl. Jediný argument byl, stručně řečeno, Antizeman.







Všeobecně se ideologové některých stran vyjadřují, Zeman nás vede do Číny či do Ruska. Začnu u Číny. On je internet totiž pro tyto argumentátory špatná věc.







Ono stačí pokud si zadáte, přivítání prezidenta Číny v Anglii či USA. Pokud by někdo chtěl v tomto případě kritizovat ,našel by si důvody. Anglická královna vezla prezidenta Číny ve zlatém kočáře a o velkolepém uvítání, ani nemluvím.







To samé v USA. Nastoupená garda a polibky žen prezidentů USA a Číny.





A já jsem nepostřehl nějaký odklon těchto zemí na východ. V r. 2016 a to 2.5. přijela do Ruska Merklová. Mimo jiné si velmi pochvalovala vzestup obchodu a to o 42%. Kde jsou sankce? Kde je odklon směrem do Ruska? To bude Německo pohlceno Ruskem?







A poslední příklad, Eman Makron jel do Číny. Jako dar sebou přivezl valacha z gardy. To bude Francie pohlcena Čínou? Já si na základě těchto ,jenom těchto informací, nemohu představit ,abych volil někoho jiného než pana Zemana. Osobně se domnívám, že Drahoše či jemu podobnému, volí lidé neinformovaní a volí pouze na základě emocí. A to je proklatě málo.





Karel Šlachta