Po týdnu drtivé kritiky v médiích se nový americký velvyslanec v Holandsku omluvil za své lži o "no go zónách" v Evropě

12. 1. 2018









After drubbing by media, Trump’s ambassador to the Netherlands apologizes for anti-Muslim remarks https://t.co/QSaeAdNuA3 — Washington Post (@washingtonpost) January 12, 2018

Vážně ohrožený nový Trumpův velvyslanec v Holandsku Peter Hoekstra byl v pátek donucen se omluvit za své islamofobní lži, které učinil na jedné konferenci v roce 2015. Tyto lži mu v podstatě znemožnily jeho diplomatickou práci v Holandsku, protože na něho kvůli nim ostře útočí holandští novináři.





Nakonec se Hoekstra, bývalý republikánský kongresman z Michiganu, v pátek v rozhovoru pro list De Telegraaf, jeden z největších holandských deníků, hluboce omluvil.





"Ze zpětného pohledu jsem šokován, že jsem to říkal. Bylo to nesprávné tvrzení. Bylo to nesprávné."





Hoekstra v roce 2015 na konferenci o terorismu hovořil o údajném "chaosu", který údajně vytvořili v Evropě imigranti z muslimských zemí, a opakoval lež o takzvaných "no go zónách" v Evropě, kterou šíří ultrapravicová média.





"Chaos v Holandsku. Hoří tam auta. Hoří tam politikové," řekl tehdy Hoekstra. "S příchodem muslimské komunity, ano, v Holandsku jsou no go zóny. Ve Francii jsou no go zóny."





Hoekstra nyní přiznal, že si nepamatuje, proč to říkal. "Spletl jsem si země. Neměl jsem pravdu. Už si nepamatuju, jak se to mohlo stát. Vím: Neměl jsem pravdu."