"Včera české @vnitro napsalo, že jsem ho nežádal o pobyt. No nepovídejte! Rok jsme se o to snažili. Žádali jsme, zda by to nebylo možné podat žádost přes nizozemské velvyslanectví. Ne, prý musíte do Moskvy."

Babčenko na dnešní tiskovce. https://t.co/FZEdg0hcZ6