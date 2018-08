Památníky bídy

Bodláky Václava Duška

16. 8. 2018 / Václav Dušek

V padesátých letech do Prahy odesláni ze Slovenska k převýchově svobodomyslné lidičky, tehdy se jim ještě říkalo cikáni. Karlínské parky obležené rodinami – dětí jako smetí. Práce se pro etnikum nenašla – fabriky potřebovaly odborníky, bytů nebylo nazbyt… mužští dělali kopáče, myče oken, děcka se obtížně zapojovala do školských povinností, ženy se snažily udržet rodiny pohromadě, žilo se všelijak, spíše přežívalo – a oboustranná nenávist doutnala; osady, hliněné vesnice se u nás neuchytily. Po letech na vojně ve Strážském, na Spiši, v Ladcích se stále vyobcovaní a nepřizpůsobiví občané stávali boláky na socialistické společnosti – nu, přešli nám plynně i do kapitalistické společnosti, uchytí se nakonec všude, po celém světě – zvláště šikovní se stanou otrokáři v civilizovaném demokratickém světě. Učí se dobře, znají zákony, svá práva dokážou vytasit v okamžiku nebezpečí, pravdu pootočí – a ty se staneš rasistou, gádžo, dávej si pozor na ústa!