Evropská justiční organizace pozastaví Polsku členství kvůli ohrožení nezávislosti soudů

17. 8. 2018

Organizace tvořená justicemi států Evropské unie ve čtvrtek oznámila, že plánuje pozastavit členství Polska poté, co politické vměšování porušilo princip nezávislosti soudů na vládě.

Organizace Evropská síť justičních rad (European Network of Councils for the Judiciary’s, ENCJ) se připojila k široké kritice polské nacionalistické vlády za změny v postavení justice, které provádí od nástupu k moci v roce 2015.

Vedení ENCJ tvrdí, žže Polská národní justiční rada (KRS), která jmenuje soudce a reprezentuje Polsko v ENCJ, "už není institucí, která je nezávislá na exekutivě a... zaučuje konečnou zodpovědnost za podporu justice v nezávislém zajišťování spravedlnosti".

ENCJ, která je poradním orgánem exekutivy EU ohledně zajišťování vlády práva, se sejde 17. září, aby rozhodla, zda pozastaví členství polské KRS.

EU vede proti Polsku několik právních kauz, avšak vládnoucí strana Právo a spravedlnost tvrdí, že je třeba přijmout změny, aby se zbavila komunistického dědictví a aby byly soudy efektivnější.

