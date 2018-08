Pro příznivce czexitu: Británie by tvrdého brexitu "po generace" litovala

17. 8. 2018

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt byl kritizován euroskeptiky ve vlastní straně, když varoval, že "zmatený" brexit bez dohy s EU by byl omylem, jehož by Británie a EU "po generace litovaly", napsal v konzervativním Daily Telegraphu Steven Swinford.

Ministr během návštěvy v Nizozemsku naznačil, že by Británie měla přijmout environmentální a sociální předpisy EU ve snaze zajistit si dohodu o volném obchodě.

Hunt řekl ITV News, že v případě chybějící dohody by Británie nalezla "způsob, jak prosperovat", ale znamenalo by to "ohromný geostrategický omyl".

