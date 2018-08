Jak Václav Klaus ml. reaguje na kritiku jeho "kreativního nakládání s fakty"

15. 8. 2018

Možná stojí za shrnutí právě tyto reakce. Spíš než chyba totiž o člověku vypovídá právě jeho reakce, když vyjde najevo. Tak posuďte sami:

1) Případ Turecko v Afghánistánu

Výrok VK: "Skoro největší armádu NATO má Turecko - a žádné vojáky v Afghánistánu nemá."

Realita: Má jich tam přes 500.

Reakce VK: "Nepíšu komentáře s encyklopedií v ruce - nejsem vševěd. (...) Navíc chybu už vesele rozmazávali všichni mí političtí přátelé, tak co na tom řešit."

2) Případ Merkelová a odsun sudetských Němců

Výrok VK: "Merkelová útočí na principy Česko-německé deklarace. Krom toho také lže - odsun byl výsledek II. světové války a předválečných zločinů." (Na slova Merkelové, že odsun neměl politické ani morální ospravedlnění.)

Realita: Merkelová to nejen nezpochybnila, ale dokonce - téměř doslova - prohlásila v témž projevu: "Vyhnání a útěk Němců byly bezprostředním důsledkem druhé světové války započaté Německem, a nevýslovných zločinů během nacistické diktatury."

Reakce VK: žádná

3) Případ soukromá zoo

Výrok VK: "A s nulou Kč z Vašich daní." (O soukromé zoo, v níž se VK líbilo.)

Realita: Tato zoo čerpala z různých dotačních titulů miliony korun.

Reakce VK: Nenápadné doplnění původního statusu: "A s nulou Kč z Vašich daní na provoz".

4) Případ Václav Klaus v TV

Výrok VK: "Na to, že jsem neměl žádný billboard a nikam mě nepustili do televize, je to docela úspěch." (O svých preferenčních hlasech v parlamentních volbách.)

Realita: Ze 12 akcí, na kterých se VK před volbami prezentoval prostřednictvím své neziskovky Centrum občanských svobod, jich 9 odvysílala TV Prima v hlavní zpravodajské relaci. Ve všech případech mluvil v TV on osobně.

Reakce VK: žádná

5) Případ Olga Sommerová

Výrok VK: "Kandidátka do Sněmovny v dresu TOP 09, se v debatě o umístění Kaplického knihovny vyjádřila takto: 'Na Severním Městě? A kdo by tam jako chodil? To, co tam bydlí v těch panelákách?'"

Realita: Tvrzení, že se Olga Sommerová takto urážlivě o obyvatelích paneláků vyjádřila, pocházelo z anonymního internetového zdroje. Ona to popřela a Klaus - ani nikdo jiný - to nebyl schopen doložit.

Reakce VK: "Mám to z internetu, nehodlám se zapojovat do nějaké kampaně TOP 09. Nehodlám to rozšlapávat, ať si dělají, co chtějí."

6) Případ Íránky na fotce

Výrok VK: "Toto je (teď o víkendu) zahájení Mistrovství světa žen v šachu v Teheránu. (...) Ta představa, že žena je tvor něco jako pes – necloumají s Vámi emoce?" (U fotografie skupiny žen sedících na koberci na zemi.)

Realita: Fotka neměla s MS nic společného. Navíc byla zmanipulovaná - oříznutá tak, aby zachycovala pouze muže sedící na židlích a ženy na koberci. Bez oříznutí zachycuje i ženy sedící normálně na židlích.

Reakce VK: "Na FB je spousta chytráků, kteří nehodnotí obsah (podstatu), ale nimrají se v datech a podobně. Pak je ještě skupina aktivistů, která začne řvát: Je to hoax!!"

Chtěli byste, aby vaše děti reagovaly na odhalené prohřešky stejně jako předseda školského výboru parlamentu?