Afghánci a Syřané se v Německu hromadně hlásí na učební kurzy německých firem

15. 8. 2018

Německým firmám se loni podařilo získat více učňů než normálně pro své rekvalifikační kurzy v důsledku velkého množství žádostí od žadatelů o azyl ze Sýrie a z Afghánistánu. V Německu byl pro tamější firmy dosud vážným problémem nedostatek pracovních sil a nedostatek mladých lidí ochotných přihlásit se na tři a půl roku do učení. Více než třetina německých firem nebyla schopna zaplnit své kvalifikační kurzy. Příchod uprchlíků v roce 2015 pomohl tuto situaci zlepšit. Do učňovských kurzů se přihlásilo loni 10 500 žadatelů bez německého občanství. Zájem o učňovské kurzy byl velký především mezi uprchlíky ze Sýrie a z Afghánistánu.Německé firmy nejsou schopny přesvědčit mladé Němce, aby šli do učení, protože ti dávají přednost studiu na univerzitě.