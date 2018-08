Proč lidi dnes vůbec nerozumějí, jaké bylo Pražské jaro?

Rozhovor Britských listů 179.

21. 8. 2018









Kam se poděl duch let šedesátých? Co se s ním stalo? Vrátí se někdy? Češi většinou vůbec neznají svou historii. Současné představy o Pražském jaru 1968 se redukují jen na výročí 21. srpna a jak neuvěřitelně významné byly předcházející měsíce a roky, tuší málokdo. Proč jsme to, co se v Československu dělo v šedesátých letech, tak drtivě zapomněli a vrátí se do ČR někdy tehdejší étos? O tom hovoří Bohumil Kartous s pamětníkem Pražského jara 1968 Janem Čulíkem. Rozhovor se vysílá na Regionalnitelevizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 24. srpna 2018.