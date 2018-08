Theresa Mayová se opět ztrapnila na veřejnosti, tentokrát "tancem" v Africe

Mayová má fantasmagorickou představu, že na obrovské obchodní výměně Británie z EU nezáleží a že po brexitu se Británie "osvobodí" a bude obchodovat s Afrikou (obchodní výměna Británie s EU je asi 220 miliard dolarů ročně, s Afrikou je v desítkách miliard dolarů). Proto namísto těsných styků s EU jezdí Mayová do Afriky, teď se tam ztrapnila tímto "tancem".

V Británii nyní vyplývá z průzkumů veřejného mínění, že většina Britů už nechce odejít z Evropské unie. Mayová však na dotaz novinářů tyto informace odmítla a odmítla také poskytnout britským občanům právo na nové referendum. Nezáleží na tom, že původní referendum v červnu 2016 se konalo na základě lží a Angličané rozhodovali absolutně bez informací. Když teď poznali, že brexit je blbost a povede k ekonomické katastrofě, Mayová jim odpírá právo hlasovat znovu. Zato tancuje v Africe!!

Proč? Mayová je rukojmím ultrapravicové kabaly v Konzervativní straně kolem Jacoba Reesa-Mogga a další fundamentalisticky probrexitových maniaků, kteří, jak na to šokujícím způsobem poukazuje Simon Jenkins, jsou pro svou fantazii ochotni zlikvidovat ekonomicky svou vlastní zemi. Bojí se chovat se rozumně, protože by skončila.



Toto video se nyní virálně šíří na internetu, k hrůze rozumných Britů, Naše spolupracovnice Amy Mackinnon, laureátka prestižní mediální Dupontovy ceny 2018, udělované Columbia University (je to mediální Pulitzer) píše na Twitteru po zhlédnutí tohoto videa: Vzdávám se svého britského občanství! (JČ)



