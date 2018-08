Český blboun nejapný

30. 8. 2018 / Daniel Veselý

Český prezident Miloš Zeman na sebe opět cíleně upoutal pozornost (nic jiného mu totiž nezbývá), když prohlásil: „Jsem přesvědčen, že inteligence českých novinářů je někdy na úrovni blbouna nejapného, což byl tvor žijící na Madagaskaru, ale byl právem vyhuben. České novináře se zatím vyhubit nepodařilo.“ Český prezident ale už poněkud žije mimo reálný svět, když kupříkladu tvrdí, že letadla, která v New Yorku 11. září 2001 narazila do Světového obchodního centra, zakoupil teroristům Afghánistán. Na základě tohoto falešného hodnocení Miloš Zeman volá do zbraně, neboť u Kábulu se podle něj bojuje za Prahu. Mytologie mu však nikdy nebyla cizí, jak ostatně dokládá jeho aktuální výrok.