Děsivá zjištění o stravování mladistvých

1. 9. 2018

Většinou v příloze Relax LN nebývá pro mne nic zajímavého... ale dnes tam mají výsledky studie o stravování dětí na moravských středních školách, a to vskutku stojí za to..., píše Boris Cvek. Je děsivé, jak se nám společnost rozpadá už na základě výživy (pro mne je majetková a třídní nerovnost v pořádku, pokud znamená, že někdo se jakž takž zaslouženě má lépe než dobře žitelný standard, nikoli to, že se lidé propadají do podmínek, v nichž jsou ohroženi na základním zdraví i životě):

"Zásadním zjištěním byl fakt, že tělesný vzrůst mládeže má tendenci stoupat s frekvencí návštěv školních jídelen, konzumací mléčných produktů a vzděláním rodičů. Obézní děti naopak do školních jídelen nechodí, přijímají biologicky méně kvalitní bílkoviny a každodenní starost rodičů o jejich životní režim (jako je např. příprava svačin či placení obědů) je na mnohem nižší úrovni než u rodičů vysokoškolsky vzdělaných. Velmi podobná zjištění jsme dostali, když jsme testované mládežníky rozdělili podle typů navštěvovaných škol. Bez jakékoli nadsázky lze říci, že třídu maturantů a učňů lze od sebe rozlišit pouhým pohledem.



Je tedy zcela zřejmé, že obezita je paradoxně (BC: nic paradoxního na tom není... běžně jsou na Západě tlustí strávníci levného rychlého občerstvení, nikoli bohatí, kteří jedí krevety apod.) problémem špatně živených, nižších sociálních vrstev ve společnosti, které holdují levné stravě s vysokým podílem "prázdných kalorií" (BC: ono se dá jíst velmi levně a zároveň velmi zdravě např. pomocí luštěnin, ale prakticky nikdo to nedělá... pro mne sáček 500g čočky za 20 Kč je na tři velké večeře)."

