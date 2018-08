Němečtí fašisté v Chemnitz zneužili fotografie obětí domácího násilí k šíření lží o uprchlících

31. 8. 2018



Němečtí neonacisté demonstrující v Saské Kamenici (Chemnitz) zneužívají fotografií obětí domácího násilí v USA a v Británii k lživému obviňování imigrantů, že "útočí na bělošky".



Během násilných, dvoudenních demonstrací v Chemnitz, které se tam odehrály o minulém víkendu, nacisté hajlovali u transparentu s fotografiemi zbitých žen. Fotografie jsou součástí rychle se šířícího lživého memu, který tvrdí, že Němky jsou obětí násilí od uprchlíků. Avšak fotografie jsou koláží snímků buď neznámého původu, anebo žen z jiných zemí (často z USA a z Británie), které byly zbity svými partnery, policií, nebo v případě jedné Angličanky Skotem, který byl proti imigraci Angličanů do Skotska.



Mimikama, rakouský server, který ověřuje pravdivost tvrzení na netu, zaznamenává virální šíření této lživé argumentace od minulého roku. Původní fotografie údajně zobrazovala Němky, které byly znásilněny nebo zbity, a většinou byla doprovázena textem, obviňujícím z útoků muslimské imigranty a v některých případech obviněním, že mainstreamová média záměrně o těchto útocích neinformují.Od začátku existence tohoto memu informoval server Mimikama, že všechny osoby zobrazené na těchto fotografiích byly buď z jiných zemí, nebo jejich státní příslušnost byla neznámá, což byl případ jedné zakrvácené ženy, jejíž fotografie byla stažena ze serveru zaměřujícího se na specializované filmové efekty.Fašističtí demonstranti v Chemnitz o minulém víkendu nesli transparent s jednou verzí koláže fotografií zmlácených žen, s nápisem znějícím "Jsme barevní, než začne téct krev" jinými slovy, "máme diverzitu jen do té doby, než na nás začnou útočit uprchlíci". Jeden fašista byl vedle této koláže vyfotografován, jak hitlerovsky hajluje vztyčenou pravicí. (Deset hajlujících fašistů bylo posléze zatčeno.)Jenže žádné zmlácené ženy v té fotografické koláži vůbec nebyly Němky. První žena, jejíž fotografii tento meme šířil, byla obětí policejní brutality v USA. Byla to žena z města Tallahassee na Floridě, matka dvou dětí, která se dostala do zpráv v roce 2013 poté, co místní média získala videozáznam, jak ji policie zmlátila při jejím zatýkání za to, že řídí automobil v opilosti. Město Tallahassee ji nakonec poskytlo odškodné ve výši 475 000 dolarů.Další zkrvavená žena v koláži je Kanaďanka, jejíž fotografie se rozšířila, když na ni v roce 2009 zaútočil soused během konfliktu dvou rodin. Muž byl za to odsouzen na čtyři měsíce do vězení.Další fotografie v neonacistické koláži je z města Jackson ve státě Mississipi, je to manželka místního hasiče, který ji v roce 2009 zmlátil. Fotografie této zmlácené ženy je už léta používána v ultrapravicových hoaxech, které buď tvrdí, že ženu zmlátili muslimové, anebo že je to "manželka amerického veterána, kterou zmlátili američtí liberálové za to, že hlasovala pro Trumpa".Další fotografie pocházejí z obdobných incidentů domácího násilí, také z Británie.Bělošští supremacisté v Německu i jinde dlouho už poukazují na útoky proti bělošským ženám s cílem ospravedlnit násilí proti lidem odjinud a outsiderům. Za hitlerovského nacismu si Němci lživě vymýšleli údajné židovské zločiny, aby tím ospravedlnili zavádění zákonů proti stykům židů s nežidovskými Němci. V Británii se pokusili ultrapravicoví aktivisté zneužít hnutí #MeToo ve snaze obvinit imigranty z násilí proti ženám.Nepokoje v německém městě Chemnitz o minulém víkendu byly částečně vyvolány lží šířenou na Facebooku, že usmrcený Němec zahynul, protože se prý snažil bránit před násilným útokem Němku. Ve skutečnosti došlo k jeho úmrtí v důsledku konfliktu mezi dvěma skupinami mužů. Krátce poté, co se na Facebooku rozšířila lež o "usmrceném Němci, který se pokusil ochránit před útokem bělošskou Němku", se vydali němečtí fašisté do ulic s transparentem s fotografiemi zmlácených obětí domácího násilí z USA a z Británie s cílem obvinit z tohoto násilí uprchlíky, kteří přišli do Německa.Zdroj v angličtině ZDE