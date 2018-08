Premiérův Komenský: Představa, že vzdělanost brání migraci, je komická

30. 8. 2018 / Boris Cvek

Cituji z Novinek: „Bude to takové gesto od našeho státu. Jan Amos Komenský říkal, že řešení migrace není přesídlování národů, ale jejích vzdělávání. Pokud budou lidé vzdělaní, tak zůstanou doma a nebudou chtít jít jinam do Evropy,“ podotkl premiér.

Nejsem si jistý, zda pan premiér má ponětí o tom, kdy Komenský žil a jaký měl životní osud. Komenský musel v roce 1628 odejít do exilu kvůli svému náboženskému přesvědčení. Byl protestantským biskupem. Pobýval v Polsku, Uhrách, Švédsku a Nizozemí, kde je pohřben. Jeho vzdělanost mu pomohla, aby se uchytil v cizině, ale nemohla ho ochránit před poměry v jeho vlasti. Kdyby Komenský utíkal před náboženskou nenávistí ze Sýrie dnes, co by mu pan premiér řekl? Nepřijmeme ani jednoho uprchlíka.