Dočkají se oběti genocidy v Myanmaru satisfakce?

Tragický osud Rohingyů vyvrací mytologii o mírumilovných a krvežíznivých náboženstvích

30. 8. 2018 / Daniel Veselý

Od zahájení masivní čistky více než 700 tisíc Rohingyů z Rakhinského státu nyní uplynul jeden rok. Myanmarská armáda (Tatmadaw) se na muslimské menšině dopustila otřesných zvěrstev, jak dokládá nejen aktuální zpráva OSN, ale i další analýzy a studie, opírající se o četná očitá svědectví. Podle zprávy s názvem Forced Migration of Rohinga: The Untold Experience myanmarští vojáci usmrtili téměř 25 tisíc osob, 42 tisíc lidí postřelili, 18 500 žen a adolescentů znásilnili, 35 tisíc Rohingyů vrhli do ohně (sic) a 115 tisíc lidí zbili. Ačkoli se odhady o počtu obětí případ od případu liší, není pochyb o tom, že se reálný počet mrtvých pohybuje minimálně v řádech tisíců. Podle odhadu Lékařů bez hranic z prosince loňského roku Tatmadaw během čistky usmrtil více než 10 tisíc Rohingyů.

Není od věci si připomenout laxní postoj světového společenství vůči těmto hrůzám v kontrastu s promptní reakci západního světa na čistku 300 tisíc etnických Albánců v Kosovu na přelomu let 1998 a 1999, kdy bylo usmrceno 2000 kosovských Albánců a Srbů – počínaje nekompromisním veřejným odsudkem a konče vojenskou intervencí. Jenže zločiny v bývalé Jugoslávii páchala jak srbská armáda a s ní spolupracující paramilitární jednotky, tak kosovská guerilla. Kdežto v Myanmaru se zvěrstev dopouštěl výhradně Tatmadaw, a nikoliv rohingští ozbrojenci (ARSA), byť ani oni v žádném případě nemají čistý štít.

Chudý Bangladéš dnes hostí téměř milion rohingských uprchlíků, kteří zde žijí v naprosto otřesných podmínkách (zkusme si představit, že by mnohem bohatší Česká republika přijala statisíce uprchlíků). I když Myanmar a Bangladéš podepsaly formální dohodu o repatriaci uprchlých Rohingyů, jde o proces zatížený nesmyslnou byrokracií - a navíc se uprchlíci stále bojí vrátit domů. Myanmarská lídryně Aun Schan Su Ťij nechala pro navrátilce vybudovat obrovská vězení, kde mají být přechodně zadržováni, než budou moci odejít domů. Mnozí z uprchlíků se ale nemají kam vrátit, neboť myanmarská vláda vypálila nebo srovnala se zemí stovky rohingských vesnic. Myanmar, kde zůstalo pouze 200 tisíc Rohingyů, s těmito lidmi nechce mít nic společného, což v praxi věrně ilustruje „genocidní záměr“, s nímž se její generalita zbavovala muslimské populace.

Třebaže je toto etnikum mnohdy vykreslováno jako pasivní oběť, s níž je třeba soucítit, není tomu tak. Rohingští aktivisté, ať už žijí v myanmarských uprchlických táborech nebo v diaspoře, veřejnost dlouhodobě informují o systematickém teroru, jehož se na Rohinzích Rangún dopouští, a aktivně spolupracují s novináři při vyšetřování a dokumentaci těchto zločinů. Existuje spousta aktivistických sdružení, jež navzájem koordinují své aktivity, kupříkladu Rohingya Consultative Body. Stmelující ideou těchto skupin je spravedlnost pro rohingské etnikum tváří v tvář snahám o jeho úplnou destrukci.

Přestože verdikt OSN, podle nějž by se myanmarská generalita měla ze svých zločinů zpovídat před ICC, je výrazným posunem v globálním úsilí o spravedlnost pro Rohingy, geopolitická konstelace napovídá, že se právní satisfakce jen tak nedočkají. Za prvé, Myanmar není signatářem Římského statutu ICC a je dost iluzorní se domnívat, že by Rangún obviněné generály dobrovolně vydal spravedlnosti. Přestože lídryně myanmarské vlády a bývalá lidskoprávní ikona Aun Schan Su Ťij nemá nad armádou kontrolu, teoreticky by také mohla skončit před soudem, protože zvěrstva Tatmadawu kryla, postup armády podporovala a nadále prosazovala diskriminační zákony proti myanmarským muslimům. Za druhé, jedině Rada bezpečnosti OSN může iniciovat trestní stíhání myanmarské generality. Jenže Myanmar má v RB OSN mocné ochránce v Číně a Rusku, které by tento krok dozajista vetovaly.

Zatímco vzájemná spolupráce Moskvy a Pekingu s Rangúnem je oprávněně terčem nelítostné kritiky a je tiskem přetřásána ze všech stran, ani západní státy a jejich spojenci nemají v tomto ohledu příliš čisté svědomí.

Zatímco Spojené státy ukončily vojenskou spolupráci s myanmarskou armádou až v říjnu loňského roku, tedy až poté, co byly zmasakrovány tisíce Rohingyů, Velká Británie suspendovala vojenskou pomoc Rangúnu už o měsíc dříve. Publicista Peter Oborne ale vládu Spojeného království kritizuje, jelikož britští diplomaté před genocidou ani po ní neudělali vůbec nic, aby myanmarskou vládu v RB OSN pohnali k zodpovědnosti - a místo toho s Rangúnem kolaborovali. Mezinárodní společenství kvůli genocidní kampani proti Rohingyům uvalilo na Myanmar sankce, leč sankční úsilí vedle Číny a Ruska podkopávájí Indie, Izrael a Austrálie – tedy státy, jež nadále myanmarské armádě posílají zbraně a zajišťují jejím vojákům výcvik.

Česká mediální a politická scéna, jakož i prominentní organizace Člověk v tísni, se ještě před několika lety až obsedantně zaobírala událostmi v Myanmaru. Aun Schan Su Ťij se těšila mimořádné pozornosti a byla velebena i kvůli svému přátelství s Václavem Havlem. Jenže zvěrstva stávající vlády a armády jednoznačně zastiňují zločiny tolik zatracované junty, aniž by následovala adekvátní mediální reakce. Vlhký sen o lidskoprávní mesiášce Su Ťij se rozplynul jako pára nad hrncem. Člověk v tísni se ale zjevně není schopen s touto skutečností vyrovnat a genocidu Rohingyů trestuhodně bagatelizuje.

Tragický usud Rohingyů je však ilustrativní i z jiných důvodů. Bangladéš je schopen – ač pochopitelně s problémy - hostit téměř milion uprchlíků, třebaže jeho HDP na hlavu je asi třináctkrát nižší než v ČR. Česká republika by tudíž neměla mít zásadní problém s přijetím tisíců či desetitisíců uprchlíků. A konečně skutečnost, že se muslimové stali obětí tak otřesného zločinu, na němž se podílí i buddhistická lůza, vyvrací u nás tak rozšířené stereotypní představy o mírumilovných a krvežíznivých náboženstvích.