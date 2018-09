Pražské jaro: Ondřej Neff si v rozhlase vymýšlí a moderátoři ho nekorigují

Třeba pro tohle: https://www.youtube.com/watch?v=p89-DDbrLNc&t=30868s , stopáž 8.40:00 až 8.37:'00. Ondřej Neff zde tvrdí, že cenzura v rozhlase byla až do 21.srpna 1968, alespoň pro něj, když se toho dne probudil a "náhle" se mohlo vysílat živě.





Cenzura byla zrušena oficiálně zákonam už 26. června, neoficiálně se vysílalo a psalo bez cenzury již několik měsíců Pražského jara. Ostatně z vystoupení jiných bývalých novinářů v témže pořadu, kde mluví Neff, to jasně plyne. Ušlo mu to nyní i tenkrát v roce 1968? Proč ho na to kolegové novináři Pokorný a Veselovský ihned neupozornili, když jiné účastníky rekonstrukce vysílání Československého rozhlasu z 21.8.1968 na jejich nepřesnosti pohotově ano?







Mohli se ho zeptat taky na to, jestli byla v ČSSR cenzura v době, kdy byl na konci osmdesátých let redaktorem časopisu režimních spisovatelů Kmene http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1741?locale=cs_CZ