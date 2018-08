Přečetli jsme:

29. 8. 2018

Rusko uspořádá obří vojenské cvičení Východ 2018, má být největší za téměř 40 let Rusko v září uspořádá rozsáhlé vojenské cvičení s názvem Východ 2018 (Vostok 2018), kterého se zúčastní zhruba 300 tisíc vojáků a více než tisíc kusů vojenské techniky. Oznámil to v úterý ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Do cvičení ve střední a východní části Ruska se zapojí ruská Tichomořská a Severní flotila a všechny letecké jednotky. Chystané manévry budou podle Šojgua největší od roku 1981.

