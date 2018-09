O nenávisti, malosti a úzkoprsosti v americké politice

1. 9. 2018

“That’s perhaps how we honour him best. By recognising that there are some things bigger than party, or ambition, or money, or fame, or power.”@BarackObama pays tribute to @SenJohnMcCain pic.twitter.com/us59UR2GZr — Channel 4 News (@Channel4News) September 1, 2018

Tolik v naší politice, v našem veřejném životě, v naší veřejné debatě se zdá malé, nenávistné a úzkoprsé. Vyžíváme se v bombastu a v urážkách, v předstíraných kontroverzích a uměle vytvářené zuřivosti. Je to politika, která předstírá, že je odvážná a tvrdá, ale ve skutečnosti je zrozená ze strachu.John na nás apeloval, abychom byli velkomyslnější. Apeloval na nás, abychom byli lepší. Dnes je pouze jediný den ze všech dní, které kdy nastanou, ale to, co se stane ve všech těch dnech, které kdy nastanou, může záviset na tom, co uděláte dnes. Jakým lepším způsobem by bylo učinit poctu životu služby, životu Johna McCaina, než snažit se co nejlépe následovat jeho vzoru. Dokázat, že ochota vstoupit do arény a bojovat za tutu zemi není vyhrazena jen pro několik málo lidí, je to otevřeno nám všem, a je to vlastně požadováno od nás všech jako od občanů této slavné Republiky. Tak mu zřejmě uděláme největší poctu. Tím, že uznáme, že jsou některé věci, které jsou závažnější než politická strana, nebo ctižádost, nebo peníze, nebo sláva, nebo moc. Že jsou některé věci, za které stojí riskovat všechno. Zásady, které jsou věčné. Pravdy, které trvají. Když jednal nejlépe, John nám ukázal, co to znamená. Za to jsme mu všichni hluboce zavázáni. Nechť Bůh žehná Johnu McCainovi. Nechť Bůh žehná této zemi, které John McCain sloužil tak dobře.