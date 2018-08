30. 8. 2018 / Beno Trávníček

Člověk neznalý jen léta poslouchá blábolení o uprchlících a snaží se udělat si vlastní názor nezatížený jakoukoli propagandou. Kolega Hašek by si s tím určitě poradil. Na Lipnickém kopci ve stínu středověkých hradních zdí u žejdlíku lahodného moku (možná z brodského měšťanského pivovaru) by mohl psát další díl. Třeba o tom, jak Švejk opálený skoro do černa z povalování se na letošním pološíleném slunci vyrazí pěšky z Budějic do Bratislavy a v jedné střediskové vísce u Popradu (kudy skoro zaručeně šel :-) by si ho na místní policejní stanici pohýčkali „ako prvého skutočného MIGRANTÁ (aj uniformy by si dali)“.

No. Možná jde vzít jako realitu, že dříve či později nastane nikoli pohyb trochy uprchlíků tam či onam, ale menší či větší stěhování národů jasným směrem – za lepším. V dějinách žádná novinka. Problém je v tom, že za aktuální pohyb budeme nejspíš zodpovědní my všichni, kteří se jakkoli podílíme na globálním klimatickém kolapsu, na výrobě zbraní a jejich dodávání leckam, na hloupé podpoře ropácké filosofie, na drancování rozvojových zemí atp. Když se pak dotčení nešťastníci dají do pohybu, začneme vřeštět - k nám ne, jinam – jinam – jinam - možná variace na nimby syndrom?



Možná je potřeba problém důsledně rozdělit na prevenci (tj. akce prováděné v místech odkud lidé utíkají) a činy akutní (tj. když už k nám nějaký ten migrující člověk i přes veškerou naši snahu o opak doputuje – co s ním bude). Tyhle dvě úvahy nelze místit do trapné směsi, což mnozí politici velmi rádi dělají – m l ž í.



Jak tedy naložit se dvěma stranami uprchlické mince?



Začnu těmi, kteří se k nám i přes všechna rozumná opatření nějak dostanou. Je nějaký obhajitelný důvod chovat se k nim jinak, než se třeba v roce 1968 chovalo Rakousko k mraku migrantů z Československa? Budeme ho hledat těžko. Zbývá tedy jejich umístění v uprchlických táborech (můžeme využít třeba naše nová detenční zařízení, která zejí prázdnotou), přiměřené zajištění základních životních podmínek, relevantní azylové řízení a ponechání si těch lidí, kteří tu budou ochotní žít podle našich pravidel, a deportace těch, kteří nebudou. Dokážu si představit, že tímto způsobem u nás nakonec normálně začne žít třeba pětina, čtvrtina, třetina... z těchto lidí, kteří budou napřed detailně a dlouhodobě prověřeni a i dál ještě po nějaký čas přiměřeně monitorováni. Když někdo chce žít třeba v USA – nikdy to nebylo jednoduché. Proč zrovna u nás by to mělo být jednodušší? Takový postup by musel uspokojit všechny rozumné lidi u nás. Na nerozumných jedincích s agresivními sklony nesejde.



Podstatně složitější je vymyslet smysluplnou činnost, kterou dokážeme zaplatit, která bude dlouhodobá a která skutečně bude výrazně pomáhat v místech, odkud lidé utíkají - tak, aby se alespoň zamysleli, jestli by nebylo lepší zůstat doma. Tady máme docela logickou navigaci v letošním počasí. Všichni jsme si konečně uvědomili, jak důležitá je VODA. Kdo si to neuvědomil, je duchem nemocen. A to nám zatím voda nikde úplně nedošla. Lze si odepřít mnoho věcí – vodu ne. Jsou místa na zemi, kde není skoro žádná. Přesto tam žijí lidé a my chceme, aby tam žili dál, rádi a s optimismem. Logický nesmysl! Druhý nesmysl je posílat jim dlouhodobě letadla s balenou vodou do plastu. Tady je podle mne velký prostor pro nás - malou středoevropskou zemi. Tedy pokud chceme pro řešení problému uprchlíků dělat něco jiného než jen plkat ústy politiků nebo hospodských vševědů. Dokonce nás to možná nemusí stát ze státního rozpočtu výrazné peníze navíc.



Bylo by fajn, kdyby armáda vytvořila technickou ženijní jednotku (taky mne hned napadlo PTP – ale to opravdu ne :-), která by byla zaměřena na odborné vyhledávání hlubokých vodních pramenů a stavbu vrtaných studní na nich. To by byla smysluplná nabídka pro země, kde voda chybí. Určete místo – my přijedeme a zdarma vyrobíme studnu. Současně by neměl být pro armádu problém, aby následně uhlídala ostrahou vrty před jejich poškozením - záměrnou kontaminací - chytráky, kteří by chtěli vodu překupovat a parazitovat na neštěstí druhých apod. "Dodávka" by tedy mohla obsahovat bezplatné dodání studní s bezplatnou x-letou přiměřenou ostrahou. Ostatní na migranty vytočení kamarádi z V4 by mohli pomoci například se zmíněnou ostrahou nebo v těchto vznikajících oázách stavět jednoduché školy, polní nemocnice, moderní drobné energetické zdroje. To všechno by byly dobře investované peníze do boje proti stěhování národů. Část našich žoldných vojáků by tak necvičila svoje schopnosti v tuzemských kasárnách, ale tímto novým - evidentně smysluplným - způsobem. Mohli by pak říci dokonce, že mají mezinárodní zkušenosti z rizikových oblastí. Náklady by asi byly o něco vyšší než na běžný výcvik v Česku, ale ne úplně nové. A ostatně, stejně máme jako členové NATO dávat 2% z rozpočtu do armády – tj. dvě mouchy...



A přidaná hodnota? Konečně by sklaplo všem, kteří vytloukají z problematiky uprchlíků sprostý politický kapitál!