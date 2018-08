Jsem zásadně proti zavírání našich hranic před běženci

29. 8. 2018 / Pavel Rybák









V posledních letech dochází k jednomu významnému fenoménu na evropském kontinentu, a nejen na něm, a to je příliv běženců.

Jsem naprosto proti tomu, abychom v dlouhodobě demokratické zemi odmítali takové lidi pouštět do naší země. Není to podle mého názoru demokratický přístup a je to výsledek současné nejen české politické scény, která vytváří velmi efektivní protimigrační politickou aktivitu a vytrácí se tím z Česka demokracie a tolerance. Tedy to, co českou kulturu a historii vždy zdobilo.