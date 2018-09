Sobota 17. hodin: V Saské Kamenici demonstrují i čeští fašisté

Německý novinář a jeho televizní štáb se stali terčem útoků tři neonacistů. Útočníci mlátili opakovaně do kamery, policie nebyla přítomna:



A German journalist and his camera crew have been attacked by three neo-Nazi protesters in #Chemnitz. They repeatedly hit the camera when there were no policemen around, but the journalists filmed the scene.#c0109 #c0109englisch https://t.co/BzNkC2T9Dk — AlisaSonntag (@AlisaSonntag) September 1, 2018

Demonstranti v Chemnitz skandují nacistické heslo o Luegenpresse (lživém tisku):

Afd/pro-chemnitz crowd start chanting “lügenpresse.” pic.twitter.com/tZRwHrsXNZ — J. Lester Feder (@jlfeder) September 1, 2018

Chants of lügenpresse, scattered attacks on press. Someone tried to grab my phone while I was filming. pic.twitter.com/yJm5LkW7ee — J. Lester Feder (@jlfeder) September 1, 2018

Skandování "lügenpresse" (lživý tisk, hitlerovský termín), občasné útoky na tisk, píše J. Lester Feder z Huffington Post. Někdo se pokusil sebrat mi mobil, když jsem filmoval:





Organizátor sobotní demonstrace v Chemnitz upozorňuje účastníky, aby na veřejnosti nehajlovali pravicí. Zvláštní, že je nutno účastníky demonstrace, někteří z nichž tvrdí, že nacisté nejsou, na toto upozorňovat. (Říká jim "Nevětrejte si své podpaží. Držte svou pravou ruku u těla." - V Německu je hajlování trestným činem.)