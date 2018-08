Venezuelané jsou Syřané Jižní Ameriky

31. 8. 2018 / Fabiano Golgo

Zatímco Evropa čelí dilematu, co má dělat s obrovským přílivem syrských přistěhovalců, uprchlíků z války, Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Peru a Chile čelí obrovské vlně lidí, kteří prchají z hrůz ekonomické a policejní násilí venezuelské vlády Nicoláse Madura.

Podle Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky překročil už před koncem roku 2017 počet uprchlíků z Venezuely počet uprchlíků ze Sýrie přicházejících do Evropy. Před rokem bylo v evropských zemích podáno 337 tisíc syrských žádostí o azyl. V případě venezuelských občanů se v roce 2016 zvýšil počet uprchlíků, který byl v roce 2016 pouze 34 000, na 113 000 v roce 2017, což poprvé bylo více než počet syrských uprchlíků přicházejících do Evropy.



Režim v čele s charismatickým Hugo Chavezem, který začal přinášet Venezuelanům velké naděje, byl nahrazen nekompetentní autoritářskou vládou, složenou z mafie, jedinců zapojených do obchodu s drogami a neschopených poskytnout to nejzákladnější pro obyvatelstvo.



Po více než deset let, ohromoval Hugo Chávez lidi po celém světě, Bolívarský projekt (založený podle Simona Bolívara, považovaného za hrdinu odporu proti španělským kolonizátorům) se promněil v typickou jihoamerickou vládu, populistickou a neschopnou. Venezuelská inflace překonala inflaci výmarské republiky a ani ti, kdo mají peníze, si nemohou koupit skoro nic. Celkově - chaos.

Je nemožné, aby taková vláda tuto zoufalou situaci změnila. Nemůžou vinit americké embargo, jak to dělala po mnoho let Kuba, protože problém je jinde: Venezuela žije prakticky z jediného produktu: ropy. Spojené státy nikdy nepřestaly spotřebovávat venezuelskou ropu. Problémem je endemická korupce. Všichni členové Madurovy vlády jsou zapojeni do miliardářských korupčních schémat.







Problém Venezuela lze tudíž rozdělit na tři aspekty: za prvé závislost na jediném produktu, za druhé skutečnost, že zisky z vývozu ropy končí v kapsách členů vlády a za třetí, vláda je složena z lidí s malým formálním vzděláním a ti nejsou schopni vytvořit způsoby diverzifikace ekonomiky země.

Situace je natolik vážná, že se Venezuela stala takovou Sýrií Jižní Ameriky, kde je kvůli megalomanii jejího vládce populace držena hrozbami jako rukojmí.







Venezuelané mají hlad. Neexistuje žádná práce. Vláda říká, že je socialistická, ale ani neplatí důchody. Je to socialismus, který obyvatelům nenabízí nic. Falešný socialismus. Pouze používají název socialismus, aby okouzlil i levicové fanatiky z jiných zemí.

Mezinárodní měnový fond odhaduje, že inflace v zemi letos dosáhne 1 000 000% (ano, MILION procent), zatímco HDP klesne o 15%.



Příchod množství venezuelských přistěhovalců na hranici s Brazílií již dosahuje znepokojující úrovně. Od ledna do poloviny srpna činil počet venezuelských žádostí o azyl v Brazílii 37,607. Celkem 48.445 lidí do letošního srpna požádalo o uznání statusu uprchlíka. To je v této zemi rekord. Brazilský prezident Michel Temer v úterý nařídil mobilizaci armády na ochranu hranic s Venezuelou a ujistil, že bude usilovat o mezinárodní podporu, aby čelil venezuelské krizi, která, jak říká, "ohrožuje harmonii" Jižní Ameriky.

Po Venezuelanech - představujících 77% žádostí o azyl v Brazílii - jsou národnosti s největším počtem žádostí Haiti (3755), Kuba (1483), Čína (839), Bangladéš (632) a (525) Angola.

Více než 147 000 Venezuelanů přišlo v období od ledna do července tohoto roku do Chile. To je množství, které se blíží počtu 177 000 lidí, kteří požádali o azyl v Chile loni.



V Kolumbii, poblíž hranice s Venezuelou, prodávají venezuelští přistěhovalci své vlasy, aby získali nějaké peníze na léky a jídlo pro své děti. Tato praxe se v posledních měsících stala běžnou. Používají ji ženy, které opustily svou domovinu a hledají způsob, jak udržet svůj život uprostřed hospodářské krize.

Vláda v Kolumbii dočasně oficiálně přijala 820 000 z více než 1 milionu přistěhovalců, kteří přišli na kolumbijské území za posledních 16 měsíců - dnes je podle oficiálních odhadů v zemi 870 000 Venezuelanů.

Reakce ze zemí regionu na venezuelskou migraci se měnila v průběhu doby (na začátku byla tolerantnější, pak přísnější) a je také odlišná v různých zemích (Kolumbie a Brazílie mají více otevřených právních předpisů a postupů, zatímco Ekvádor a Peru zavedly omezení). Reakce těchto vlád je důsledkem tlaku vyvíjeného od občanské společnosti v každé zemi vůči přistěhovalcům, důsledkem rozdílu v právním řádu těchto zemí a politických a volebních zájmů každé vlády.



Dokud svět věří v nějakého populistu, který se tváří, že je socialista, bude tento druh situace nadále existovat. Pod falešnou fasádou Madurovy vlády klamou tito lidé levici ve své zemi i po celém světě, zatímco jen paraziticky obohacují sebe a své spojence, na úkor obyvatelstva.