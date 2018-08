Novinky, titulek: "Turisté jen zírali. Migranti vzali útokem pláž u luxusního hotelu ve Španělsku" V článku: "Jakmile člun dosáhl břehu, cestující bleskově vyskákali a rozutekli se po okolí..." Koukám, že vzít útokem už taky není to, co to bejvalo.