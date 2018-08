Uchovají-li si po listopadových volbách Republikáni kontrolu Kongresu, demokracie v USA končí

29. 8. 2018

Krátce po pádu berlínské zdi zavtipkoval jeden můj přítel, expert na mezinárodní vztahy: "Teď, když se východní Evropa zbavila cizí ideologie komunismu, může se konečně vrátit na svou autentickou historickou cestu - k fašismu." I tehdy byl ten bonmot velmi pronikavý, píše v deníku New York Times Paul Krugman.



A v roce 2018 to už vůbec není vtip. Ve východní Evropě sílí illiberalismus. Polsko a Maďarskou jsou sice stále ještě členské země Evropské unie, ale demokracie, jak jí normálně rozumíme, je v těchto zemích už mrtvá.

V obou těchto zemích vládnoucí strany zavedly režimy, které sice udržují formu lidových voleb, ale zlikvidovaly nezávislost soudnictví, potlačily svobodu projevu, institucionalizovaly rozsáhlou korupce a delegitimizovaly odlišné názory. Výsledkem je, že v těchto zemích v dohledné budoucnosti bude existovat vláda jediné strany.A v USA se to může lehce stát také. Ještě nedávno argumentovali lidé v Americe, že naše demokratické normy, naše hrdá historie svobody, nás dokáže ochránit před pádem do tyranie. Faktem ale je, že dnešní Republikánská strana by se dychtivě chěla stát polskou stranou Právo a spravedlnost nebo Fidezs a chtěla by využít své současné politické moci k vytvoření své trvalé vlády.Existuje množství místních příkladů, kdy Republikánská strana omezila právo volit. Republikánská strana nepociťuje žádné závazky vůči demokratickým ideálům: udělá cokoliv jí projde k udržení své moci.Pokud Republikáni zachovají svou kontrolu v obou komorách amerického Kongresu i po listopadových kongresových volbách, USA se stane dalším Polskem či Maďarskem rychleji, než si to dovedete představit.