Chcete oživit politický střed? Začněme bojovat proti korupci!

1. 9. 2018





Centristé a autentičtí demokraté by měli přestat hovořit o imigraci, o rase a o muslimech, všechno jsou to témata, která naprosto přehání bulvární tisk. Francouzi si myslí, že 30 procent občanů v jejich zemi jsou muslimové, ve skutečnosti je ve Francii muslimů 7,5 procenta. Italové si myslí, že v Itálii žije 20 procent muslimů, ve skutečnosti žije v Itálli 3,7 procent muslimů. Dokonce i Američané si myslí, že 17 procent jejich spoluobčanů jsou muslimové. Skutečný počet je méně než 1 procento, píše Anne Applebaum.



Západní mainstream - a to je většina lidí - by se namísto toho měl sjednotit kolem skutečných problémů, které zkreslují naši politiku a naši ekonomiku: na politickou korupci, na propírání špinavých peněz a na daňové ráje a podvodné firmy, které umožňují hrstce lidí odčerpávat obrovské množství peněz z našich zemí a skrývat je, někdy doslova, na karibských ostrovech.







Zatím jsme se nezabývali tím, jak tyto činy poškozují obyčejné lidi. Díky daňovým podvodníkům jako Manafort má vláda méně peněz na investice do silnic a do škol. Díky mužům jako Trump, který pravidelně podváděl své dodavatele a porušoval zákony o zaměstnanosti, pracoviště jsou nebezpečnější a malé firmy kolabují. A protože jsme dovolili trhům s realitami ve velkých západních městech stát se obrovskými skladišti pro peníze ukradené v Rusku a v Africe, obyčejní zaměstnanci si nemohou dovolit koupit byt a život je dražší pro všechny, V knize "Moneyland", která vyjde příští týden, ukazuje britský novinář Oliver Bullough, že existuje přímá vazba mezi absurdním bohatstvím projevovaným v New Yorku a v Londýně a zchudnutím společností po celé Africe a Asii - a to všechny umožnily západní finanční instituce. My jsme tento systém vytvořili - a my ho můžeme zlikvidovat.



Jakákoliv seriozní protikorupční a protipodvodnická platforma musí mít mezinárodní dopad, protože šíření korupce ve Spojených státech je součástí rozsáhlé korupce, která nyní postihuje celou západní alianci. Společně jsou Spojené státy a Evropa, stejně jako Japonsko a Austrálie - v úporném boji na život a na smrt proti mezinárodní kleptokracii. Všechny naše politické systémy jsou nyní zranitelné ruským a čínským úplatkářstvím a korupcí. Všechna naše internetová média jsou nyní cílem trvalé a intenzivní politické manipulace.



Máme-li zachránit své demokracie a udržet vládu zákona, musíme proti tomu začít bojovat jako spojenci, a používat nejen sankce, ale také nové zákony zakazující používání daňových rájů a nástrojů pro propírání špinavých peněz.



Není náhodné, že tolik hnutí nové energické ultrapravice závisí buď na ruských penězích nebo na ruské propagandě, ani že tolik jejích příslušníků je hluboce ponořených do korupce. Tito ultrapravičáci úspěšně odvrátili pozornost bezpečnostních služeb v mnoha zemích od sebe a od svých pomahačů. Namísto toho zaměřili hněv a resentiment vůči "uprchlické krizi", která je naprosto přeháněna.



Samozřejmě, nedokážeme tento vývoj zvrátit, pokud bude Trump americkým prezidentem a dnes existuje celá řada evropských vlád - mimo jiné v Itálii a v Maďarsku - které chtějí udržovat těsné styky s mezinárodními kleptokraty. Právě proto ale potřebujeme mezinárodní koalici radikálních, energických, rozhněvaných demokratických centristů, abychom se jich mohli zbavit. A musíme začít teď.



Podrobnosti v angličtině



