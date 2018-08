Trump: "USA odejdou ze světové organizace pro obchod, ruším podporu pro palestinské uprchlíky" a rozsáhlé skandály s Ruskem

31. 8. 2018

je nový dokumentární film amerického režiséra Jacka Bryana, který argumentuje, že zásahy Ruska do americké politiky nezačaly v předvolební kampani v roce 2016, ale že Rusko si pěstuje Donalda Trumpa (neskrupulózního amorálního podvodníka) už od osmdesátých let dvacátého století. Už v roce 1984 totiž Trump prodal pět kondominií v Trump Tower v New Yorku ruskému mafinánu Davidu Bogdanovi. V posledních letech pak se zájmem zjistilo, že dlouholetou kultivaci Donalda Trumpa může Rusko výhodně využít k destabilizaci amerického prezidentského úřadu a celého amerického systému. Film obsahuje velké množství podrobných informací ("Kdopak vlastní těch 19 procent akcií v ruské ropné společnosti Rosneft?") a sleduje jednání ruských oligarchů Rybolovleva, Agalarova, Mogileviče a dalších. ZDE