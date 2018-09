Studie: Znečištění vzduchu může poškodit kognitivní inteligenci

29. 8. 2018

Chronické působení znečištění vzduchu může být spojeno se sníženými kognitivními schopnostmi, ukázala nová studie provedená v Číně.

Výzkumníci jsou přesvědčeni, že negativní dopad se stupňuje s věkem a nejhůře ovlivňuje méně vzdělané muže.

Americko-čínská studie během čtyř let monitorovala matematické a verbální schopnosti 20 000 obyvatel Číny. Výzkumníci jsou přesvědčeni, že výsledky mají globální relevanci, když více než 80 % městských obyvatel planety vdechuje nebezpečně znečištěný vzduch.

Ačkoliv studie prokázala spojitost mezi znečištěním a nízkým skóre v testech, nedoložila kauzální vztah.

Studie Pekingské univerzity a Univerzity v Yale byla založena na měření koncentrací oxidu sírového, oxidu dusného s pevných částic menších než 10 mikrometrů. Není jasné, do jaké míry jsou výsledky zaviněny každým ze zmíněných polutantů. Studie nezahrnovala oxid uhelnatý, ozón a větší pevné částice.

Podle světové zdravotnické oganizace znečištění vzduchu každoročně zaviní na celém světě asi 7 milionů předčasných úmrtí.

"předkládáme důkaz, že účinek znečištění vzduchu na testy slovních schopností je výraznější u starších lidí, zejména pro muže a méně vzdělané," uvádí studie publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Znečištění také zvyšuje riziko degenerativních chorob jako je Alzheimerova choroba a další formy demence.

Výzkumníci testovali lidi obou pohlaví ve věku 10 let a starších mezi lety 2010-2014, s použitím 24 standardizovaných matematických otázek a 34 otázkami týkajícími se rozeznávání slov.

Předchozí studie zjistily, že znečištění vzduchu má negativní vliv na kognitivní schopnosti studentů.

Vědci mají za to, že řada znečišťujících látek několika způsoby přímo ovlivňuje chemii mozku - například pevné částice mohou zanést toxiny do malých cév a přímo vstoupit do mozku.

Některé znečišťující látky také mají psychologický vliv a zvyšují riziko deprese.

Podrobnosti v angličtině: ZDE