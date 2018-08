Znečištění vzduchu (jako v Praze) způsobuje velký pokles inteligence

28. 8. 2018





Dopad vysoce znečištěného vzduchu "se rovná ztrátě celého jednoho roku vzdělávání" a více



Znečištění vzduchu způsobuje "obrovský" pokles inteligence. Vyplývá to z nového výzkumu, který dokazuje, že škody způsobené společnosti toxickým vzduchem jsou daleko větší než známé dopady na fyzické zdraví.



(Pozn. JČ: Dovolte mi spekulaci: Je to snad důvodem, proč se tolik českých politiků chová jako idioti, a zejména tolik polských politiků, kde je míra znečištění ovzduší ještě daleko katastrofálnější než v Praze? Může znečištění vzduchu vést ke špatné politické strategii postižených zemí?)

Výzkum byl proveden v Číně, ale jeho výsledky platí pro celý svět, vzhledem k tomu, že 95 procent světového obyvatelstva vdechuje nebezpečný vzduch. Vědci zjistili, že vysoké znečištění vzduchu vede k podstatnému zhoršení výsledků při jazykových zkouškách a při zkouškách z aritmetiky. Průměrný dopad se rovná ztrátě celého jednoho roku vzdělávání.Dopady jsou ale ještě daleko horší pro starší lidi, zejména pro lidi starší než 64 let, pro muže, a pro lidi s nízkým vzděláním. U těchto jedinců jde o ztráty několika let vzdělávání.Znečištění vzduchu způsobuje předčasné úmrtí sedmi milionů lidí ročně, avšak poškození mentálních schopností lidí je známo méně. Nedávná studie zjistila, že toxický vzduch vyvolává "nesmírně vysokou úmrtnost" u lidí s duševními chorobami a předchozí studie jej spojila s nárůstem duševních chorob u dětí, zatímco další analýza zjistila, že lidé, kteří bydlí vedle ulic s rušným automobilovým provozem mají zvýšené riziko demence.Nová studie, vydaná v časopise, analyzovala výsledky jazykových zkoušek a zkoušek z aritmetiky 20 000 lidí po celé Číně z let 2010 a 2014. Vědci srovnali výsledky těchto zkoušek s mírou kysličníku dusičitého a kysličníku siřičitého v ovzduší.Zjistili, že čím déle jsou lidé vystaveni špinavému ovzduší, tím větší je poškození inteligence. Jazykové schopnosti jsou poškozeny více než schopnosti aritmetické a muži jsou poškozeni více než ženy.Podrobnosti v angličtině ZDE