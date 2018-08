Němci se děsí ultrapravicových pogromů v městě Chemnitz

28. 8. 2018



Německá policie a němečtí politikové jsou obviňováni z neadekvátního plánování poté, co orgie ultrapravicového násilí začaly otřásat částí bývalého východního Německa.



Zatímco pravicoví extremisté plánovali na úterý třetí demonstraci, politikové charakterizovali scény v Chemnitz, během nichž chátra honí městem cizince, jako scény připomínající občanskou válku a nacistické pogromy.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Premiér Saska Michael Kretschmer konstatoval, že je "nechutné a děsivé", do jaké míry ultrapravice zneužila vraždy jednoho muže z Chemnitz, který byl údajně ubodán dvěma cizinci. Apeloval na občany Chemnitz, aby "se postavili na obranu našich zahraničních spoluobčanů".Ministr vnitra pro Sasko Roland Wöller charakterizoval násilí jako "nový rozměr eskalace".Bezpečnostní experti uvádějí, že existují důkazy, že ultrapravicoví násilníci byli zmobilizováni z různých německých organizací a pravděpodobně i odjinud v Evropě.Strana Alternative für Deutschland se vyžívá v atmosféře paniky a xenofobie, vyvolané vraždou pětatřicetiletého Němce. Čelný poslanec AfD vyzval na Twitteru Němce, aby se vlastnoručně hájili v ulicích.Násilné scény začaly v neděli po zjevném konfliktu mezi dvěma skupinami mužů na pouliční party, která oslavovala 875. výročí založení města Chemnitz. Smrt Němce Daniela H rychle vyvolala mobilizaci ultrapravicových skupin.V následujících útocích byli zraněni Syřan, Bulhar a Afghánec. Xenofobní demonstrace eskalovaly v pondělí večer, kdy se asi 3000 ultrapravicových extremistů střetlo s levicovou protidemonstrací v centru města. Demonstranti v ulicích města hajlovali. Nejméně 18 lidí bylo zraněno, někteří vážně. Extremisté totiž házeli dlažebními kostkami, odpalovali rachejtle a házeli různé pyrotechnické rakety. Policie udržela obě demonstrace oddělené jen s potížemi.Odporné scény bělochů útočících na lidi, které útočníci považovali za cizince, Německo hluboce znepokojily. Angela Merkelová, kterou ultrapravice upřímně nenávidí za to, že v roce 2015 otevřela Německo uprchlíkům, v úterý násilníky odsoudila. "To, co jsme viděli, nemá místo v ústavní demokracii. Máme videozáznamy, jak lidé honí jiné lidi, videozáznamy násilných shromáždění a nenávisti v ulicích a to nemá nic společného s naším ústavním státem."Policie je kritizována, že nezatkla hajlující osoby, přestože je hajlování v Německu trestným činem.Četní novináři z města odešli z obav, že budou napadeni. Ti, co zůstali, si oblékli neprůstřelné vesty, aby nemohli být pobodáni.Policie přiznala, že nebyla dostatečně připravena.