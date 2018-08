Švédská ultrapravice před volbami úspěšně oslovuje uprchlíky

25. 8. 2018





"Švédští demokraté", strana neonacistických extremistů, jejíž zakladatel byl ve Waffen SS, donedávna hystericky varovala před "hrozbou cizinců". Nyní, nedlouho před švédskými všeobecnými volbami, se Švédští demokraté silně ucházejí o hlasy imigrantů a uprchlíků





Mattias Karlsson, hlavní ideolog Švédských demokratů, zdůrazňuje, že imigranti jsou jednou ze dvou skupin, které se jeho strana snaží přesvědčit, aby pro ni hlasovali. "Naše dvě hlavní cílové skupiny jsou imigranti a ženy," řekl. Zdá se, že ta strategie funguje, což je překvapivé ve straně, jejíž šéf Jimmie Åkesson před časem charakterizoval rostoucí počet muslimů ve Švédsku jako "naši největší hrozbu od druhé světové války".

V květnu 2014, před posledními švédskými všeobecnými volbami, měli Švédští demokratů podporu 2 procent cizinců žijících ve Švédsku. Letos v květnu to už bylo 12 procent cizinců žijících ve Švédsku."Ke spoustě zločinnosti dochází ve čtvrtích, kde žijí cizinci," říká Karlssson. "Jsou to jejich auta, která jsou vypalována. Jsou to školy jejich dětí, které se propadají do chaosu."Jeho vylíčení situace ve Švédsku považuje mnoho Švédů za lživé, včetně těch, kteří žijí v uprchlické čtvrti Rosengård, kde usměvavé rodiny a dobře udržované parky a hřiště vypovídají o něčem úplně jiném.Avšak mnoho Švédů této argumentaci věří. Zdá se, že Švédští demokraté se stanou druhou největší stranou ve Švédsku s 19,5 procenty hlasů.Je to hlavně důsledkem doktríny kulturního nacionalismu Švédských demokratů, kteří argumentují, že cizinci, kteří se naučí švédsky a přijmou švédskou kulturu, jsou vítáni, a důsledkem nulové tolerance Švédských demokratů vůči otevřenému rasismu a antisemitismu.Když zveřejnil minulý týden na internetu jeden kandidát pro městské volby bělošskou nacionalistickou píseň "Švédové jsou běloši a naše země je naše", vedení Švédských demokratů sdělilo novinářům, že tento kandidát bude zřejmě ze strany vyloučen. Před dvěma lety vyloučili Švédští demokraté maďarskou poslankyni Annu Hagwall za antisemitský útok proti rodině Bonnierů, vlastníkům tisku, kteří jsou židovského původu."Okamžitě vylučujeme všechny, kdo projeví jakoukoliv známku xenofobie a rasismu," říká Karlsson.Avšak Jonathan Leman, výzkumník protiextremistického časopisu Expo, varuje, že odmítání xenofobie Švédskými demokraty nejde příliš hluboko. Strana požaduje zákaz nikábu, omezení politického azylu pro Dánu, Finy a Nory a zákaz pracovních povolení pro většinu cizinců.Podrobnosti v angličtině ZDE